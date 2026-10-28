Accidente de trenes en España: Panameño relata el duro momento tras la tragedia 'los vagones quedaron destruidos'

El accidente ocurrió menos de un año después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde otra colisión de trenes de alta velocidad dejó 46 muertos. Tenemos el testiminio del jóven Nicolás Tribaldos, panameño que sobrevivió a la tragedia.

Panamá/Un panameño sobrevivió al accidente entre dos trenes de alta velocidad en el que han muerto 68 personas la mañana de este miércoles 28 de octubre en España, según reportan sus autoridades.

Fuentes diplomáticas confirmaron a TVN Noticias que el joven, Nicolás Tribaldos, de 27 años de edad, se encuentra estable y está siendo atendido en el hospital La Paz de Madrid. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este medio, la Embajada de Panamá en España mantiene el contacto con los familiares del joven panameño.

Tribaldos vivió los momentos más difíciles después del impacto, cuando logró recuperar el aliento y se encontró rodeado de pasajeros con heridas graves y en estado de shock. Desde el vagón en el que viajaba, presenció escenas que describió como parte de una tragedia de enormes dimensiones.

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'Vi restos esparcidos': El duro testimonio de Nicolás Tribaldos

El joven sobreviviente contó a TVN-2.com que estaba asignado al quinto vagón, de adelante hacia atrás, y ocupaba la primera fila de asientos ubicada al final de ese compartimento cuando ocurrió la colisión.

Tras el golpe, los pasajeros que estaban a su alrededor se encontraban muy afectados. Ante la necesidad de salir del tren, algunos lograron romper una ventana y escapar por allí, mientras que posteriormente pudieron forzar una puerta para que el resto de las personas abandonara el vagón.

Sin embargo, lo más difícil estaba relacionado con lo que encontraron tras salir.

El momento más difícil definitivamente fue ver a las personas con heridas tan graves, cuerpos sin vida, restos esparcidos, porque los primeros vagones quedaron completamente destruidos de ambos trenes", relató.

Mientras esperaban la llegada de los paramédicos y de la Guardia Civil, él y otras personas intentaron ayudar a quienes podían caminar o necesitaban asistencia.

Lo más difícil fue ver el sufrimiento de las personas y la magnitud de la tragedia", lamentó.

En medio de la emergencia, el panameño destacó la respuesta de los organismos españoles y la colaboración de los habitantes de la localidad de Urda, donde fueron trasladadas algunas de las víctimas. "Fue realmente admirable", precisó.

Según relató, la llegada de helicópteros, ambulancias y otros recursos de emergencia se sumó al apoyo de particulares que se ofrecieron a transportar a los afectados hasta el pueblo más cercano.

Allí, los habitantes se organizaron para recibir a los pasajeros. Mujeres, jóvenes y niños colaboraron en la atención de los heridos, mientras que los comercios locales donaron alimentos y suministros médicos. También hubo propietarios de fincas cercanas que facilitaron sus vehículos para trasladar a las víctimas desde el lugar del accidente.

El apoyo también surgió entre los propios pasajeros, quienes, de acuerdo con su testimonio, se ayudaron mutuamente y colaboraron en la distribución de comida, agua y suministros médicos mientras esperaban recibir atención.

Fue un momento realmente de mucha unidad dentro de la tragedia que sucedió”, recordó.

Tribaldos esperó al menos una hora a un conocido para que lo ayudara a recibir atención médica especializada.

Pude contactar a un conocido que reside a una hora del sitio del accidente, quien me trasladó hasta Madrid, donde pude recibir atención médica formal en el hospital universitario La Paz", expresó.

Después de ser trasladado al Hospital La Paz de Madrid, el panameño observó que había numerosas víctimas recibiendo atención médica. Aunque no pudo relacionarse con ellas debido a que cada una atravesaba su propio proceso, resaltó la disposición de los pasajeros para ayudar a los demás, incluso en medio de sus propias dificultades.

Admiro mucho a cada persona que sufrió esta tragedia, este accidente, porque pienso yo que de parte de las víctimas, pues todo el mundo puso de su parte para ayudar a las personas mayores, a personas que estaban en estado de shock y facilitar el trabajo de las entidades públicas que estaban socorriendo el caso", expresó.

Tribaldos detalló a este medio que mantiene contacto con su familia y que sigue en contacto con la embajada y el consulado de Panamá en España.

"Tengo la suerte de que mis heridas fueron fuertes, pero superficiales", manifestó.

El accidente

La colisión de dos trenes de alta velocidad en España a unos 150 kilómetros al sur de Madrid causó "al menos 68 muertos", pero no se descarta que el balance de muertos siga aumentando.

El accidente ocurrió menos de un año después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde otra colisión de trenes de alta velocidad dejó 46 muertos.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, y que conmocionó a toda España.

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

El siniestro se produjo sobre las 8:54 hora local cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según informó a la AFP una portavoz del servicio de emergencias regional.

Datos de AFP