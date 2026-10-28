Al menos 64 muertos por la colisión entre dos trenes en España

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

España/La colisión de dos trenes de alta velocidad en España a unos 150 kilómetros al sur de Madrid causó "al menos 64 muertos", informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

"Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, indicó García-Page. "Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

El accidente ocurrió menos de un año después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde otra colisión de trenes de alta velocidad dejó 46 muertos.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, y que conmocionó a toda España.

Las imágenes de televisión mostraban los dos largos convoyes, uno rojo de la compañía Iryo y otro blanco de Renfe, descarrilados en parte tras el choque, con algunos vagones caídos a los lados.

El siniestro se produjo sobre las 8:54 hora local cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, una localidad de la provincia de Toledo, según informó a la AFP una portavoz del servicio de emergencias regional.

Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en esta zona, agregó. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.

"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes", indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Poco después, la compañía Renfe emitió un comunicado afirmando que su tren de alta velocidad que había partido a las 8:00 locales de Madrid rumbo a Sevilla, en el sur, había "sufrido un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda (en la provincia de Toledo)".

La empresa expresó todo su apoyo a las personas afectadas y agregó que "está recabando información para poder evaluar la situación".

Sánchez anula sus compromisos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

"Ha sido un accidente de alto impacto", indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la televisión pública española, donde apuntó a que podría tratarse de una "tragedia importante".

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con "preocupación" y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes.

También expresó sus condolencias la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que "hoy Europa llora" con ellos.

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros, en el que es el segundo país más visitado del mundo cada año.

Aquel accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo descarriló antes de chocar con otro de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derechas y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.