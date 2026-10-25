Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por 'actos vandálicos' y 'saqueos'

El Ministerio del Interior francés informó este domingo de 1.314 arrestos y 75 intervenciones por incendios en la víspera, así como 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.

Ciento veintiocho personas, decenas de ellas menores de edad, fueron detenidas en Barcelona por "actos vandálicos", "daños en la vía pública" o "saqueos", en unos disturbios que recuerdan, en menor escala, a los incidentes ocurridos durante las protestas del 17 de octubre en Francia.

En videos compartidos en las redes sociales se ve a grupos de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro, correr por las calles de Barcelona y atacar comercios después de haberse congregado en una gran plaza del centro de la ciudad, como parte de una manifestación no declarada a las autoridades.

Entre los detenidos hay 73 menores de edad, precisó Sílvia Catà, jefa de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, al medio 3CatInfo.

"Estamos elaborando los informes para remitirlos, por un lado, a la Fiscalía de Menores y, por otro lado, al tribunal correspondiente", explicó Catà, y precisó que solo dos personas detenidas tenían "antecedentes judiciales".

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- "Violencia gratuita" -

Catorce agentes de los Mossos y otro de la Guardia Urbana han resultado "heridos", añadió, y calificó a estos hechos de "violencia gratuita".

La policía analiza el perfil de los detenidos en estos disturbios, registrados cuando falta poco más de un mes para elecciones generales anticipadas en España.

"Son personas totalmente desorganizadas" convocadas en las redes sociales, afirmó Catà, que citó concretamente la plataforma TikTok.

A última hora del sábado, los Mossos recomendaron a la población que no se acercara a la zona cercana a la céntrica Plaza de Cataluña, donde grupos violentos "queman contenedores, destrozan el mobiliario urbano y lanzan piedras contra la policía".

"La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca", reaccionó en X el presidente regional Salvador Illa, quien pidió que los alborotadores "paguen" por sus actos.

- "Un cambio para España" -

En plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a "un cambio" para España "que nazca en las urnas, con libertad y respeto".

"La convivencia exige responsabilidad y no alimentar a quienes la ponen en riesgo", agregó en X.

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, acusó por su parte a "las milicias" del presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez de "destruir" todo lo que pueden, desde Ceuta hasta Barcelona, en referencia a la crisis migratoria que sacudió este verano el enclave español situado en el norte de África.

De cara a los comicios, en los que están llamados a participar cerca de 39 millones de españoles, las encuestas sitúan por ahora al conservador Partido Popular (PP) por delante de los socialistas, pero sin mayoría absoluta, lo que podría convertir a Vox en esencial para permitir que la derecha llegue al poder.

Los disturbios en Barcelona se produjeron una semana después de violentos saqueos en Francia durante una jornada de manifestaciones marcada por incidentes.

Este sábado también hubo protestas en Francia que han transcurrido en su mayoría pacíficamente, bajo un dispositivo de seguridad reforzado con respecto al 17 de octubre.

El Ministerio del Interior francés informó este domingo de 1.314 arrestos y 75 intervenciones por incendios en la víspera, así como 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.