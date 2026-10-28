Acodeco prepara aplicación para denunciar irregularidades en comercios desde el celular

El funcionario pidió a los agentes económicos actuar con responsabilidad y respetar los precios máximos establecidos para el producto, al considerar las dificultades que atraviesan las familias de las zonas afectadas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) prepara una aplicación móvil para facilitar la presentación de quejas y denuncias por irregularidades en comercios, una herramienta que podría aumentar en más de 50% la cantidad de reclamaciones que recibe la entidad.

Raúl Lindo, director de Protección de la Acodeco, explicó que la plataforma se encuentra en etapa de revisión y que todavía no se ha definido una fecha de lanzamiento. La aplicación permitirá a los consumidores presentar sus reportes desde el celular y adjuntar fotografías de las irregularidades que detecten en los establecimientos comerciales.

Aunque la institución aún no tiene una estimación precisa del impacto de esta herramienta, prevé que ampliaría la capacidad de vigilancia de la entidad mediante la participación de los propios consumidores. Entre enero y septiembre de este año, la Acodeco registró quejas por un monto superior a los $26.6 millones, según detalló Lindo en Noticias AM.

El incumplimiento de garantías encabeza los principales motivos de reclamación, con más de 1,008 quejas y un monto de $9 millones.

Entre los otros rubros señalados por el director de Protección figuran los vicios ocultos, con $3.9 millones, y los incumplimientos relacionados con el sector inmobiliario, con $3.6 millones.

También se reciben quejas vinculadas con la venta de electrodomésticos, las ventas electrónicas, los talleres y la compraventa de vehículos de segunda mano.

Ante este panorama, Lindo instó a los consumidores a informarse sobre sus derechos y acudir a la institución cuando consideren que un comercio ha incumplido sus obligaciones.

El director de Protección recordó que uno de los elementos fundamentales para iniciar una reclamación es contar con documentos que demuestren la relación comercial entre el consumidor y el agente económico. Entre las pruebas que pueden aportarse figuran facturas, comprobantes de pago, transferencias y contratos, según el tipo de transacción.

En los casos relacionados con vehículos, también pueden presentarse el Registro Único Vehicular, el contrato de compraventa y los comprobantes de mantenimiento, además de fotografías u otros documentos que respalden el reclamo.

La entidad también mantiene información pública sobre los agentes económicos que acumulan más reclamaciones en distintos sectores, a través de los denominados termómetros, disponibles en su página web y en sus publicaciones en redes sociales.

Estos indicadores incluyen rubros como las inmobiliarias y las agencias de venta de vehículos. La institución también divulga información sobre empresas que registran una mayor cantidad de acuerdos con consumidores, con el propósito de mostrar cuáles están respondiendo a las reclamaciones.

Lindo señaló que la Acodeco mantiene acercamientos con las empresas para promover el cumplimiento de sus obligaciones. Explicó que, además de las sanciones que correspondan, la entidad busca que los agentes económicos corrijan las irregularidades y eviten que se repitan.

De cara a noviembre y diciembre, la Acodeco realizará operativos a nivel nacional durante la temporada de Black Friday y las compras navideñas.

La institución instó a los comercios a respetar los precios anunciados y las condiciones de las ofertas, incluidos sus periodos de vigencia.

Los consumidores que detecten anomalías podrán reportarlas a través de la página web, el correo electrónico y los demás canales digitales de la entidad.

Lindo también se refirió a la vigilancia de los precios del agua embotellada en la región de Azuero, afectada por los problemas de abastecimiento y las consecuencias del terremoto. El funcionario pidió a los agentes económicos actuar con responsabilidad y respetar los precios máximos establecidos para el producto, al considerar las dificultades que atraviesan las familias de las zonas afectadas. Añadió que la Acodeco mantiene la vigilancia y que está facultada para establecer precios máximos en distintos rubros cuando exista una necesidad que lo justifique.

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