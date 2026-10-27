TVN Media destaca entre las nominaciones del Premio Excelencia en la Comunicación

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, que organiza el Premio Excelencia en la Comunicación, anunció las nominaciones para su gala 2026, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber, con el propósito de reconocer el trabajo de los medios de comunicación y los profesionales del sector en el país.

Esta será la vigésima cuarta edición del evento, organizado por estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la Universidad de Panamá.

TVN Media figura entre los nominados

Entre las producciones y espacios de TVN Media que recibieron nominaciones se encuentran TVN Noticias, Somos la Sele, Hello, El Chicle, Hecho en Panamá, Tu Cara Me Suena, Se Vale Todo, Hello Break y Héroes por Panamá.

La gala de este año estará inspirada en la cultura cabaret, una propuesta que marcará la temática de la ceremonia de premiación.

El evento busca destacar la creatividad, el talento y los aportes de quienes trabajan en los medios de comunicación y en la producción audiovisual del país.