Instalan mesa técnica busca identificar carreras prioritarias según las necesidades de cada región del país

Entre las áreas que podrían adquirir mayor relevancia se encuentran logística, hotelería, informática, tecnología e inteligencia artificial, entre otras disciplinas vinculadas a las necesidades del mercado laboral.

Ciudad de Panamá/Una mesa técnica impulsada por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit) busca identificar las carreras profesionales y técnicas que responden a las necesidades de empleo y desarrollo de distintas regiones del país.

La iniciativa, que comenzará a desarrollarse con mayor alcance a partir de 2027, involucrará a diversas instituciones y permitirá analizar las oportunidades de formación académica de acuerdo con las características productivas de cada zona.

Entre las áreas que podrían adquirir mayor relevancia se encuentran logística, hotelería, informática, tecnología e inteligencia artificial, entre otras disciplinas vinculadas a las necesidades del mercado laboral.

Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), explicó que, por primera vez, el análisis abarcará cinco regiones del país, con el propósito de conocer las particularidades y los modelos de desarrollo de cada una.

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“Por primera vez va a abarcar cinco regiones, y lo que buscamos es entender cuál es el modelo de desarrollo que tiene cada una de estas regiones y la dinámica que desarrollan para que nosotros, como institución, podamos apoyar y fortalecer la formación académica, ya sea desde el punto de vista profesional y empresarial, y así lograr valores agregados que incluyan un grado de desarrollo mayor”, indicó Godoy.

Desde el sector universitario consideran que este análisis permitirá orientar la oferta académica hacia las necesidades reales del país, especialmente ante el crecimiento de las carreras técnicas y de las áreas vinculadas con nuevas tecnologías.

José Alberto Nieto, rector de Umecit, destacó la importancia de articular la educación técnica con la formación universitaria.

“Es importante que el país también entienda que la educación tiene que estar articulada con carreras técnicas, y de ahí, después de tener este motor, se pasa a las carreras de grado en licenciaturas y posgrados”, señaló Nieto.

Los resultados de esta mesa técnica se esperan para el primer trimestre de 2027 y servirán como referencia para fortalecer la formación de profesionales en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo de las distintas regiones del país.

Con información de Jocelyn Mosquera