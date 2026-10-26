Ifarhu habilita nuevas fechas para retirar tarjetas del Pase-U ¿Dónde?

El retiro podrá realizarse durante el horario habitual de atención de las sucursales, siempre que el saldo correspondiente al beneficiario esté reflejado en la aplicación.

Ciudad de Panamá/Los padres de familia y acudientes que no pudieron retirar la tarjeta para el cobro del Pase-U durante el periodo establecido podrán hacerlo a partir de este martes 27 de octubre en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros en todo el país, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La entidad indicó que el retiro estará disponible durante los horarios regulares de atención de las sucursales, siempre que el saldo correspondiente al beneficiario se refleje en la aplicación.

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Para realizar el trámite, el padre, la madre o el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal. El Ifarhu aclaró que la gestión debe ser realizada exclusivamente por alguno de estos responsables del beneficiario.

La medida aplica a las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros en el territorio nacional. Sin embargo, no estarán disponibles para este proceso las sucursales de Penonomé, Santiago Centro, La Bolívar de Las Tablas, Tolé, en Chiriquí, y Soná.

El Ifarhu exhortó a los padres de familia y acudientes a verificar que el saldo del beneficiario aparezca en la aplicación antes de acudir a retirar la tarjeta.

Con información de Jorge Quirós