PASE-U: Ifarhu destina $15.2 millones al segundo pago y coordina entrega del PIN de las tarjetas

Sobre quienes perdieron su tarjeta durante la emergencia, el funcionario indicó que deben bloquearla y que pueden hacerlo desde el celular. Añadió que próximamente se divulgará el mecanismo para atender estos casos y a las personas que no pudieron retirar sus tarjetas durante las jornadas de entrega.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) está desembolsando $15.2 millones para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con prioridad para las comunidades afectadas por el terremoto y las lluvias.

El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó que esta jornada beneficiará a 136,989 estudiantes y que los desembolsos se realizarán durante la semana en las distintas regiones de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

“Entendemos que hay una necesidad y una urgencia por parte de estas comunidades que han sido golpeadas por el terremoto y por las lluvias que han estado dándose el fin de semana”, expresó.

Godoy señaló que adelantar el pago de manera más ágil y flexible busca ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas.

Tarjetas extraviadas y entregas pendientes

Sobre quienes perdieron su tarjeta durante la emergencia, el funcionario indicó que deben bloquearla y que pueden hacerlo desde el celular. Añadió que próximamente se divulgará el mecanismo para atender estos casos y a las personas que no pudieron retirar sus tarjetas durante las jornadas de entrega.

La logística también incluirá a beneficiarios de becas por concurso y del programa de discapacidad.

“Hay personas que no cobran PASE-U, pero cobran concurso y discapacidad, y todo ello va a ser parte de una logística que vamos a estar expresando próximamente”, manifestó.

Consultado sobre la entrega del PIN y las tarjetas pendientes, Godoy adelantó que tenía prevista una reunión con la Caja de Ahorros a las 2:00 p. m. para definir el procedimiento y aclarar las dudas de los acudientes.

“Sabemos que en esencia son alrededor de 100,000 personas que están, ya sea por una u otra razón, que no tienen la tarjeta, y nosotros vamos a tener que hacer ese trámite en conjunto con la Caja de Ahorros”, explicó.

Con información de Kayra Saldaña.