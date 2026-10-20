11 días después del terremoto: COE reporta más de 33 mil personas afectadas y 10 mil viviendas evaluadas

A las labores de atención por el terremoto se suma una alerta verde ante las condiciones meteorológicas y las lluvias persistentes anunciadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Más de 10,100 viviendas y 33,200 personas han sido evaluadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) en las zonas impactadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, como parte de las labores para identificar las necesidades de los damnificados y coordinar la asistencia.

René García, director del COE, informó que el balance, con corte al mediodía de este martes 20 de octubre, también registra la atención de más de 100 mujeres embarazadas y 1,300 personas con alguna condición de discapacidad.

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Más de 3,000 viviendas están en estado rojo

Las evaluaciones de las estructuras se clasifican en tres categorías, de acuerdo con el nivel de afectación.

El estado amarillo corresponde a las viviendas que pueden ser reparadas y concentra la mayoría de los casos evaluados, con unos 5 mil casos.

En tanto, más de 3,000 viviendas han sido clasificadas en estado rojo, debido a daños estructurales severos que las hacen inhabitables o representan una pérdida total. El estado verde identifica las casas habitables, ya sea porque no presentan daños o porque sus afectaciones son estéticas y no comprometen la seguridad de sus ocupantes.

A las labores de atención por el terremoto se suma una alerta verde ante las condiciones meteorológicas y las lluvias persistentes anunciadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas donde el sismo provocó desprendimientos de tierra y sedimentos que obstruyeron cauces y formaron represamientos naturales con lodo y troncos. El aumento de las lluvias podría provocar el colapso o desbordamiento de estas acumulaciones, por lo que el COE mantiene el monitoreo de las áreas de riesgo. Las personas y comunidades afectadas cuyas viviendas aún no hayan sido inspeccionadas pueden comunicarse a la línea 520-4426 para coordinar la asistencia y la evaluación técnica correspondiente.

Información de Emilio Batista

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