Cristo Negro de Portobelo: Devotos avanzan en su peregrinación hacia la iglesia de San Felipe

Cientos de feligreses caminan hasta Portobelo para participar en las festividades del Cristo Negro, mientras estamentos de seguridad despliegan operativos en las rutas.

Colón/Cientos de feligreses han comenzado a llegar al sector de Sabanitas, en la provincia de Colón, con el objetivo de continuar su ruta a pie hacia la iglesia de San Felipe de Portobelo para participar de las festividades religiosas del Cristo Negro.

Pese a las lluvias registradas desde tempranas horas de este martes 20 de octubre, los peregrinos hacen paradas estratégicas en los hombrillos y puntos de descanso para luego reanudar el trayecto y cumplir con sus mandas o promesas.

Para este año, la imagen del Nazareno se encuentra ubicada a la entrada del santuario, debido a que el templo principal permanece sin acceso al público por los trabajos de restauración que se realizan en sus infraestructuras.

Uno de los feligreses que hizo una parada en Sabanitas para retomar energías es un devoto, quien comparte que lleva casi tres décadas participando de esta demostración de fe. "Yo salí de la casa a las 4:00 de la mañana de ayer. Llegamos aquí como a las 8:00 de la noche, cogimos toda la noche descansando, pero entonces ahora ahí saliendo entonces hacia la iglesia", relató el peregrino al ser consultado sobre su recorrido.

Despliegue de seguridad y verificación en las rutas

Con el propósito de mantener el orden durante el desplazamiento masivo de caminantes, los estamentos de seguridad han establecido puntos de control y vigilancia a lo largo de la vía principal que conduce al distrito costero.

El jefe de la zona policial de Colón, el subcomisionado Hermógenes Argüelles, detalló el esquema preventivo coordinado para la festividad religiosa del Cristo Negro de Portobelo. "La Policía Nacional, pues siguiendo directrices del señor presidente y a través del Ministerio de Seguridad, lanza el operativo Cristo Negro de Portobelo 2026, donde ya tenemos apostado el día domingo hasta que finalice la misión el día jueves, más de 1,360 unidades", explicó el jefe policial.

Según el subcomisionado Hermógenes Argüelles, en el perímetro participan unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Investigación Policial, el grupo Linces, la Dirección de Operaciones de Tránsito y personal del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en el área marítima.

Durante las verificaciones en los accesos, la Policía Nacional ha detectado a ciudadanos con cuentas pendientes ante la justicia. "Podemos resaltar que, de esas personas, porque se han verificado, ya mantenemos seis que han reflejado oficio vigente por la autoridad competente. Detallando, pues, una por los delitos de pandillerismo, otra por pensión alimenticia y también mantenemos a dos personas, por los delitos relacionados con violencia doméstica", manifestó el jefe de la zona policial de Colón.

Las autoridades reiteraron la recomendación a los devotos de transitar por el carril izquierdo, de frente a los vehículos, para evitar accidentes durante la ruta hacia el santuario.

Con información de Néstor Delgado.