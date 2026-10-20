Minsa intensifica acciones en Merca Panamá tras brote de malaria: confirman que el sitio de ventas es seguro

El Ministerio de Salud mantiene controles vectoriales, tratamiento a pacientes y vigilancia epidemiológica en los alrededores del centro de abastos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una vigilancia epidemiológica activa y operativos de control vectorial en los alrededores de Merca Panamá para contener el brote de malaria detectado en la zona. Las autoridades sanitarias reiteraron a la población que las instalaciones comerciales y las naves de venta de alimentos son totalmente seguras para los compradores.

El Dr. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que las investigaciones de epidemiología y control de vectores determinaron que los casos confirmados no corresponden a comerciantes ni a trabajadores internos del mercado, sino a personas que pernoctan en las áreas boscosas cercanas.

"El brote no está dentro de las naves ni en el área administrativa de Merca Panamá. Se localiza en personas que ingresan a la zona boscosa de los alrededores, donde viven y duermen, y luego entran de manera informal a desarrollar actividades dentro del área", señaló el Dr. Jonathan Guerra.

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Hábitos del mosquito Anopheles y operativos de control vectorial

El funcionario detalló que la transmisión del parásito está vinculada directamente a los patrones de comportamiento del mosquito transmisor y a las condiciones del entorno donde se refugian los afectados.

"Se acercan a una quebrada cercana en las mañanas o noches para bañarse. El mosquito Anopheles pica en las noches y madrugadas, justo cuando estas personas se encuentran en la zona boscosa antes de ingresar a laborar", indicó Guerra, subrayando que durante las horas de atención comercial no existe riesgo de picadura dentro de los establecimientos.

Para cortar la cadena de contagio, el Minsa instaló un puesto de atención directa en el sector con el fin de suministrar los tratamientos de forma supervisada, realizar pruebas diagnósticas de malaria y ejecutar jornadas intensivas de fumigación y control de vectores en conjunto con la administración del centro de acopio.

Con informacion de Nicanor Alvarado.