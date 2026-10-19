Minsa confirma caso de hantavirus en paciente de 40 años en Guararé

El Minsa aclaró que este caso no está relacionado con el sismo registrado el pasado 9 de octubre. La paciente comenzó a presentar síntomas el 10 de octubre, un día después del evento sísmico.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes 19 de octubre un caso positivo de hantavirus en una paciente de 40 años, procedente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

La paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe atención médica. Según el Minsa, presenta una mejoría en su función pulmonar y continúa bajo los procedimientos necesarios para favorecer su recuperación.

De acuerdo con la Región de Salud de Los Santos, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud confirmó el diagnóstico.

Minsa descarta relación con el sismo

Te puede interesar: Temblor en Panamá: Minsa confirma fallecimiento de un bebé de dos meses en refugio temporal en Santiago

El Minsa aclaró que este caso no está relacionado con el sismo registrado el pasado 9 de octubre. La paciente comenzó a presentar síntomas el 10 de octubre, un día después del evento sísmico.

La entidad explicó que el hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores y que sus síntomas pueden manifestarse entre una y ocho semanas después de la exposición.

Además, indicó que el hantavirus no se transmite de persona a persona y que la enfermedad puede comenzar con síntomas respiratorios.

El Ministerio de Salud reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica y exhortó a la población a informarse mediante los canales oficiales de la institución.