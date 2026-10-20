¿Perdió su cédula? Miviot orienta sobre el proceso para ingresar al registro de viviendas afectadas por el terremoto

Una trabajadora social del Miviot explicó que la cédula de identidad personal es el requisito principal para los integrantes del núcleo familiar.

Las labores de construcción de viviendas en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, iniciaron su primera fase oficial, devolviendo la esperanza a las familias damnificadas que sufrieron la pérdida de sus hogares.

Ante la inquietud de los residentes sobre cómo proceder en caso de haber perdido toda su documentación durante el siniestro, personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) aclaró los pasos a seguir para registrarse en los programas de asistencia.

Una trabajadora social del Miviot explicó que la cédula de identidad personal es el requisito principal para los integrantes del núcleo familiar.

Para quienes hayan perdido el documento entre los escombros, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) debe emitir una certificación que avale la pérdida total de la vivienda. Con este informe, los afectados pueden acudir a las sedes del Tribunal Electoral para solicitar la renovación y reposición del documento sin inconvenientes.

Asimismo, las autoridades recordaron que, mediante el Decreto N.° 14 del 14 de octubre de 2026, se estableció una prórroga para la vigencia de las cédulas vencidas, extendiendo su validez hasta enero de 2027, lo cual facilita los trámites a los ciudadanos en esta condición.

Construcción de viviendas

Desde la comunidad de El Banco, ubicada en el corregimiento Rincón Hondo, el arquitecto Roberto Villarreal, del Miviot, explicó que el proceso contempla la elaboración de fichas técnicas, evaluaciones socioeconómicas y el registro de las pérdidas ocasionadas por el sismo, tanto totales como parciales.

Las personas que perdieron sus viviendas deberán pasar por las evaluaciones correspondientes.

En los casos de familias que construyeron sus casas en terrenos de sus padres u otros familiares, Villarreal indicó que también se contempla la posibilidad de presentar derechos posesorios cuando no se cuenta con un título de propiedad.

Información de Heady Leane Morán

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