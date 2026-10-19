Temor tras el sismo reduce los viajes a Isla Iguana y golpea a lancheros y comerciantes

Pese a este panorama, los trabajadores mantienen la esperanza de que los turistas nacionales y extranjeros regresen y permitan reactivar la economía local.

La playa El Arenal, punto de partida hacia Isla Iguana, uno de los principales atractivos turísticos de esta región de Los Santos, luce distinta tras el sismo del pasado 9 de octubre. La afluencia de visitantes ha disminuido y los lancheros permanecen a la espera de pasajeros, mientras los comercios resienten la caída de la actividad turística.

“Muy mal, porque han bajado los viajes a Isla Iguana y el sustento de la pesca, porque el turismo ha bajado por los hoteles que se han caído en Venao”, manifestó uno de los trabajadores afectados.

El temor generado por el movimiento sísmico ha llevado a turistas a reconsiderar sus planes de viaje. Esta situación no solo afecta a quienes se dedican al transporte marítimo, sino también a otros negocios de la localidad.

En un restaurante de la zona, la falta de visitantes se traduce en menos clientes y pocas ventas, lo que impacta directamente los ingresos de las personas que dependen de esta actividad.

Pese a este panorama, los trabajadores mantienen la esperanza de que los turistas nacionales y extranjeros regresen y permitan reactivar la economía local.

“Isla Iguana está segura, no tuvo ningún percance por el terremoto que hubo, y los exhorto a que vengan, ya que todo está seguro”, expresó uno de los lancheros.

El recorrido desde playa El Arenal hasta Isla Iguana toma aproximadamente 15 minutos en lancha. Durante una visita al sitio, guardaparques indicaron a las cámaras de TVN Noticias que es seguro llegar a la isla.

Mientras esperan la recuperación del turismo, los lancheros y comerciantes hacen un llamado a los visitantes para que retomen sus viajes y contribuyan a la reactivación de una actividad de la que dependen numerosas familias de la región.

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Con información de Heidy Morán