Temblor en Panamá: Minsa confirma fallecimiento de un bebé de dos meses en refugio temporal en Santiago

El bebé tenía diagnóstico de hidranencefalia y recibía cuidados paliativos. Nació en el Hospital Santo Tomás y mantenía atención especializada en el Hospital del Niño.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre el fallecimiento de un bebé de dos meses de edad, ocurrido en una carpa improvisada en Santiago de Veraguas, donde permanecía junto a su madre tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el menor tenía diagnóstico de hidranencefalia y recibía cuidados paliativos. Nació en el Hospital Santo Tomás y mantenía atención especializada en el Hospital del Niño.

El pasado 1 de octubre, el bebé acudió a una cita de seguimiento en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas.

Según el reporte del cuarto de urgencias de ese centro hospitalario, el menor ingresó sin signos vitales. El Minsa indicó que las circunstancias de su fallecimiento deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

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La madre permanecía junto a otras personas en un área habilitada como refugio temporal, en las afueras de los edificios multifamiliares de la urbanización San Antonio, donde residen. Los ocupantes evitaron regresar a sus apartamentos por temor a las condiciones de las estructuras, mientras esperaban las evaluaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ante este caso, el Minsa recordó a la población la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud cuando se requiera atención médica. En Santiago de Veraguas están disponibles el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega y el Minsa CAPSI de Santiago, ubicados aproximadamente a cinco y diez minutos de los multifamiliares, respectivamente.

La entidad expresó sus condolencias a los familiares del bebé y reiteró el llamado a buscar atención médica ante cualquier signo de alarma, especialmente en bebés y niños pequeños.