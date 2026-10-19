Temblor en Panamá: Minsa detecta 200 casos de enfermedades gastrointestinales tras el sismo

Las autoridades reportan una disminución de los casos tras las intervenciones sanitarias. El Minsa mantiene vigilancia en 54 albergues donde permanecen unas 3,800 personas damnificadas.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha detectado 200 casos de enfermedades gastrointestinales durante la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Según la entidad, la incidencia de estos padecimientos ha disminuido tras las intervenciones realizadas por los equipos sanitarios.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, informó este lunes 19 de octubre que el personal de salud mantiene vigilancia permanente en 54 albergues, donde aproximadamente 3,800 personas damnificadas reciben seguimiento y atención integral.

Como parte de la respuesta, los equipos regionales realizan acciones de saneamiento ambiental, control de vectores, vacunación, suministro de medicamentos, atención médica y apoyo psicológico.

El Minsa también contabiliza 2,826 atenciones de salud en las áreas reportadas y la aplicación de 247 vacunas contra diversas enfermedades.

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Medidas para prevenir enfermedades

Ante los riesgos sanitarios en las zonas afectadas por el sismo, el Minsa inspecciona las condiciones de los albergues, revisa las letrinas y orienta a la población sobre el manejo adecuado de los desechos y el consumo de agua segura.

La entidad recomienda mantener tapados los tanques de almacenamiento y hervir el agua cuando no se tenga certeza de su potabilidad. También pide conservar los alimentos donados en lugares limpios, secos y elevados, nunca directamente sobre el piso, para evitar su contaminación y la presencia de insectos y roedores.

Además, se ejecutan acciones de control de vectores, incluidas nebulizaciones cuando corresponde, para reducir la presencia de mosquitos y otros transmisores de enfermedades.

Buscan a personas vulnerables

Gil señaló que se ha instruido a los equipos regionales para realizar giras de cobertura y localizar a personas que requieren atención prioritaria, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes encamados.

Las brigadas de salud continúan desplegadas en las zonas más afectadas de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, mientras se mantiene la vigilancia sanitaria en el resto del país.

El Minsa reiteró que continuará con las acciones de prevención y atención para reducir los riesgos sanitarios y proteger la salud de las comunidades afectadas por el sismo.