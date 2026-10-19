Brote de malaria en Merca Panamá: Aumentan a 44 los casos confirmados mientras intensifican búsqueda de 4 fectados

Las autoridades mantienen las labores de seguimiento y vigilancia epidemiológica para contener la propagación del parásito y brindar el tratamiento oportuno a los pacientes afectados.

Ciudad de Panamá/Las autoridades de salud informaron que los casos de malaria en los alrededores de Merca Panamá aumentaron a un total de 44, tras recibir los nuevos resultados proporcionados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Del total de afectados, 20 personas ya han superado la enfermedad con éxito, otras 20 se encuentran bajo tratamiento médico y 4 continúan sin ser localizadas en cuanto a su residencia exacta, por lo cual aún no han iniciado su tratamiento.

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Jonathan Guerra, director de salud pública del Minsa, explicó que este brote se concentra principalmente en el área de carretilleros del mercado. Según detalló el funcionario, aunque muchas de estas personas indican tener una residencia fija, en la práctica la gran mayoría vive y duerme en los predios y alrededores del centro de acopio.

"No son personas que tengan una residencia estable o fija aquí en el centro de la ciudad", indicó Guerra.

Asimismo, aclaró que muchos provienen de zonas con focos maláricos activos como Darién, las comarcas y Bocas del Toro.

El Ministerio de Salud recordó que la malaria es transmitida por el mosquito Anopheles, el cual pica principalmente en zonas boscosas durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Las autoridades mantienen las labores de seguimiento y vigilancia epidemiológica para contener la propagación del parásito y brindar el tratamiento oportuno a los pacientes afectados.

Información de Nicanor Alvarado

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