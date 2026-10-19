Temblor en Panamá: Cerca del 80% de las escuelas están listas para volver a clases; confirma Meduca

El Ministerio de Educación alista el retorno progresivo a las aulas en doce regiones educativas del país, mientras aplica un plan de contingencia con aulas modulares en las zonas más golpeadas.

Panamá/El retorno a clases en Panamá se dará de forma progresiva y con el retorno de estudiantes este miércoles 21 de octubre. Luego del sismo de 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre, las autoridades educativas confirmaron que la gran mayoría de los planteles se encuentran en condiciones seguras para recibir a la población estudiantil.

La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Marcela Herrera, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que cerca del 80% de los centros educativos del país no sufrieron daños en su estructura.

"De los 3,112 centros educativos, la comunidad puede estar tranquila de que la gran mayoría están firmes y seguros", destacó Herrera, al explicar que la entidad ha evaluado las infraestructuras bajo un sistema de inspección visual con códigos de color verde (operativa), amarillo (daño menor) y rojo (no operativa).

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Las zonas donde se reanudan las clases

El plan de reapertura abarca doce regiones educativas donde los daños fueron mínimos o nulos. El personal administrativo retomó sus labores este lunes, los educadores lo hacen el martes y los estudiantes regresan a los salones el miércoles.

Las regiones donde sí se reanudan las clases este miércoles 21 de octubre son:

Panamá Centro

Panamá Este

Panamá Norte

Panamá Oeste

San Miguelito

Colón

Darién

Chiriquí

Bocas del Toro

Comarca Emberá-Wounaan

Comarca Guna Yala

Comarca Ngäbe-Buglé

Por otro lado, en las zonas con mayores afectaciones, las autoridades mantienen suspendidas las clases presenciales mientras se ejecutan las evaluaciones de campo.

Las regiones donde no se reanudarán clases por el momento corresponden a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. En esta última provincia, cerca del 50% de los planteles presentaron daños, principalmente en cielorrasos y acabados.

Plan para las escuelas afectadas

Para las comunidades donde las estructuras colapsaron o sufrieron daños severos, el Ministerio de Educación (Meduca) pondrá en marcha un plan de respuesta rápida que contempla la remoción de escombros y la instalación de escuelas temporales o modulares.

"Ya el ministro (Ventura Vega) dio orden para empezar a quitar los escombros y colocar algún tipo de escuela temporal o modular dentro del área, para garantizar el inicio del año 2027", puntualizó Herrera. La viceministra detalló que estos sistemas constructivos de rápido armado permitirán atender de manera prioritaria a los sectores más afectados de la península de Azuero y provincias centrales.

Asimismo, las autoridades señalaron que aquellos planteles catalogados en verde dentro de las áreas afectadas no solo retomarán su actividad regular cuando corresponda, sino que también servirán como refugio temporal para las familias que perdieron sus viviendas tras el evento telúrico.