Temblor en Panamá: Veraguas registra más de 5 mil atenciones médicas

Las autoridades sanitarias mantienen la atención en la provincia con el objetivo de evitar interrupciones en los servicios médicos y responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Veraguas/La red de atención médica en la provincia de Veraguas se mantiene operativa tras el reciente sismo, con 5,110 atenciones registradas en los servicios de atención primaria, mientras varios centros de salud continúan brindando asistencia en instalaciones temporales.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la red primaria y los hospitales Dr. Luis “Chicho” Fábrega y San Francisco Javier de Cañazas mantienen sus horarios regulares para responder a las necesidades de la población.

Como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios, el Centro de Salud de Río de Jesús atiende a los pacientes en la cancha techada de la comunidad. En tanto, los centros de salud de Canto del Llano y Mariato ofrecen atención en carpas habilitadas temporalmente.

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Por su parte, el Centro de Salud de Montijo continúa funcionando en una carpa debido a una situación registrada antes del reciente movimiento sísmico.

Xavier Torres, director regional del Minsa en Veraguas, destacó el compromiso del personal sanitario durante estos días de intensa labor, enfocado en mantener los servicios disponibles y garantizar una respuesta oportuna y segura para los pacientes.

Las autoridades sanitarias mantienen la atención en la provincia con el objetivo de evitar interrupciones en los servicios médicos y responder a las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo.