Temblor en Panamá: Órgano Judicial reanudará términos el lunes 19 de octubre en Coclé, Los Santos y Veraguas

El martes 20 de octubre, los términos judiciales volverán a regir en la provincia de Herrera.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Órgano Judicial reanudará el lunes 19 de octubre los términos judiciales suspendidos tras el terremoto del pasado 9 de octubre en Coclé, Veraguas y Los Santos, anunció la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen.

Estamos preparados para el lunes recibir nuevamente a las personas”, expresó la magistrada, quien aclaró que en Herrera la atención comenzará el martes, debido al feriado del lunes.

Chen pidió paciencia a los usuarios, ya que los daños en las instalaciones han obligado a trasladar juzgados y habilitar espacios temporales que tendrán condiciones distintas a las habituales.

“Vamos a abrir, vamos a atenderles, pero quizás no vamos a poder atenderles en las condiciones en las que están acostumbrados que los atendamos”, manifestó.

Precisó que la suspensión de términos no significó una paralización total del servicio de justicia. El Sistema Penal Acusatorio (SPA) y la jurisdicción de Familia han mantenido labores y atención a los usuarios.

Explicó que la medida de suspensión de términos, buscó proteger a las partes para que no pierdan los plazos establecidos para realizar actuaciones procesales, mientras los tribunales enfrentan estas circunstancias excepcionales.

“Si usted tiene, por ejemplo, un término de prueba que les está corriendo de cinco días, pero el tribunal está cerrado y no suspendemos los términos, esa persona se va a ver afectada. Y por esa razón suspendimos los términos, pero los vamos a reanudar el lunes”, señaló.

Ciudad Judicial de Penonomé requiere evaluaciones técnicas

Durante su recorrido por las provincias afectadas, Chen visitó la Ciudad Judicial de Penonomé, donde observó daños cuya magnitud deberá determinarse mediante pruebas técnicas y de resistencia.

“Definitivamente que impacta ver las paredes rajadas, ver las vigas rotas, los vidrios en el suelo, los escritorios en el suelo, las columnas resquebrajadas, las escaleras partidas”, relató.

La magistrada indicó que los especialistas deberán establecer las intervenciones necesarias y sus costos.

“Todo pareciera indicar que la ciudad judicial de Penonomé a corto plazo no podrá ser utilizada”, expresó.

Como alternativa, el SPA ya funciona en unas galeras acondicionadas con apoyo de los funcionarios. También se está habilitando el antiguo edificio del Tribunal Superior de Penonomé, principalmente para la jurisdicción civil.

“En Penonomé tenemos 12 modulares alquilados que van a llegar prontamente para que sirvan como espacios provisionales”, detalló.

La necesidad de alquilar otros inmuebles dependerá de los resultados de las evaluaciones y del tiempo que tome recuperar la sede judicial.

Traslados en Veraguas y daños en Las Tablas

En Veraguas, algunos despachos funcionan en edificios alquilados que resultaron afectados. La Secretaría Administrativa inició conversaciones con los propietarios de aquellos que no pueden ser ocupados, para gestionar su sustitución.

“Si nosotros no podemos habitar esos edificios, nosotros tenemos que alquilar otros y lógicamente no se pueden pagar dos alquileres”, explicó.

Chen insistió en que las decisiones deben tomarse con prudencia y austeridad, debido a que involucran fondos públicos y procedimientos de contratación.

Sobre Las Tablas, en Los Santos, describió un panorama de daños graves que, según su apreciación durante la visita, impedirían utilizar la infraestructura.

“Me dio mucha tristeza Los Santos, Las Tablas, porque subí ese edificio y vi una infraestructura totalmente destruida. El sismo allá fue implacable”, manifestó.

Añadió que, de acuerdo con los funcionarios, las réplicas han profundizado algunas rajaduras. Como parte de las alternativas, se habilitó provisionalmente el centro de Santa María, aunque también se evalúa distribuir al personal en otras instalaciones disponibles.

Herrera prevé abrir el martes

En Herrera, Chen señaló que la evaluación realizada permitió estimar que los daños corresponden a cielorrasos, vidrios y otros elementos, sin afectación estructural.

Las reparaciones comenzaron el jueves y se prevé que continúen hasta el domingo. La atención se retomará el martes, debido al feriado del lunes.

La magistrada destacó que los espacios habilitados para recibir a funcionarios y usuarios cuentan con la autorización de los equipos que han participado en las inspecciones, con apoyo del Sinaproc y los bomberos.

“Queremos abrir, pero esa reactivación es consciente, respetuosa y cuidadosa de las personas que allí van a interactuar”, expresó.

Apoyo a funcionarios afectados

Chen detalló que 67 funcionarios del Órgano Judicial resultaron afectados por el terremoto, entre ellos dos que perdieron sus viviendas.

Ante esta situación, pidió flexibilidad para atender las necesidades de los trabajadores mediante vacaciones pendientes, teletrabajo y turnos escalonados. También anunció un programa de apoyo psicológico para los funcionarios de las provincias centrales.

La recuperación completa, advirtió, dependerá de la magnitud de los daños, los recursos económicos y el tiempo necesario para ejecutar las reparaciones.

“Tenemos extraordinarios funcionarios y yo estoy muy contenta de mirar esa respuesta frente a esta crisis de la que no va a ser tan fácil salir porque los efectos de la crisis van a perdurar más allá de una suspensión de término, más allá de las reparaciones que tengamos que hacer”, expresó.