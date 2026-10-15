Minsa coordina cremación de restos de unas 70 personas sepultadas tras daños en cementerios de Soná y Hicaco

Ante esta situación, el Minsa solicitó a los familiares completar un formulario para autorizar la cremación, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias vigentes.

Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se realizarán procedimientos especiales para la exhumación, manejo sanitario y posterior cremación de los restos de aproximadamente 70 personas sepultadas en los cementerios municipales de Soná y Hicaco, en la provincia de Veraguas, afectados por el reciente movimiento sísmico.

Según la entidad, las afectaciones registradas y las condiciones de contaminación identificadas hacen necesarias estas medidas para proteger la salud pública. Los restos corresponden a personas sepultadas en áreas cercanas a los muros perimetrales de ambos cementerios.

El procedimiento contempla la exhumación, custodia y manejo sanitario de los restos, así como su incineración y posterior entrega a los familiares, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Ante esta situación, el Minsa solicitó a los familiares completar un formulario para autorizar la cremación, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias vigentes.

Para recibir orientación y facilitar el registro de los familiares, la institución habilitó la línea telefónica 512-9315.

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Además, ambos cementerios permanecerán temporalmente clausurados hasta que finalicen los trabajos de saneamiento y rehabilitación, y las autoridades determinen que existen condiciones sanitarias seguras para su reapertura.

El Minsa expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que los procedimientos se desarrollarán con respeto, dignidad humana y sensibilidad ante la situación.