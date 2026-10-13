Temblor en Panamá: Minsa facilita acceso a medicamentos para pacientes crónicos

Ante la pérdida o falta de medicamentos, el Minsa recomendó comunicarse directamente con la instalación de salud correspondiente para recibir orientación y gestionar la continuidad del tratamiento.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a las personas con enfermedades crónicas a mantener sus tratamientos médicos tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre y anunció facilidades para que quienes perdieron sus recetas o no pudieron obtener sus medicamentos puedan recuperarlos.

La medida busca evitar complicaciones en pacientes con condiciones como hipertensión arterial, diabetes y trastornos tiroideos, cuyo estado de salud podría deteriorarse si interrumpen la medicación.

Humberto Vanegas, médico general de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, explicó que las regiones de salud afectadas recibieron instrucciones para facilitar el acceso a los medicamentos y garantizar la continuidad de los tratamientos, pese a las dificultades generadas por la emergencia.

Para los pacientes con movilidad limitada, el Minsa contempla la posibilidad de que sus familiares retiren los medicamentos. En caso de que otra persona deba realizar esta gestión, será necesario contar con la autorización de la instalación de salud, previa evaluación de cada situación.

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Asimismo, la entidad dispone de herramientas de telemedicina para apoyar la atención de quienes tienen dificultades para trasladarse hasta los centros de salud.

Vanegas recomendó a los pacientes mantener la calma y evitar suspender sus tratamientos por cuenta propia, debido a que esta decisión puede provocar descompensaciones y agravar sus condiciones médicas.

El especialista también advirtió sobre los riesgos de la automedicación y del consumo de fármacos recetados a otras personas, sin verificar si son adecuados para el paciente o si la dosis corresponde a sus necesidades. Estas prácticas pueden ocasionar efectos adversos y otras complicaciones.

Ante la pérdida o falta de medicamentos, el Minsa recomendó comunicarse directamente con la instalación de salud correspondiente para recibir orientación y gestionar la continuidad del tratamiento, en lugar de sustituir los fármacos o suspenderlos sin indicación médica.