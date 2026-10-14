Temblor en Panamá: MOP evalúa 20 puentes en Veraguas tras el sismo; 13 requieren rehabilitación

Las evaluaciones técnicas detectaron asentamientos del terreno en los accesos y desplazamientos en algunos componentes de los puentes. Sin embargo, las estructuras se mantienen sobre sus apoyos y bases.

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inspeccionó 20 puentes en los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, para determinar los daños ocasionados por el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre. Aunque ninguna de las estructuras presenta riesgo de colapso, 13 requieren trabajos de rehabilitación.

Las evaluaciones técnicas detectaron asentamientos del terreno en los accesos y desplazamientos en algunos componentes de los puentes. Sin embargo, las estructuras se mantienen sobre sus apoyos y bases, sin indicios de socavación en las fundaciones.

Ramírez Jaramillo, de la Dirección Nacional de Puentes del MOP, explicó que las inspecciones abarcaron estructuras sobre los ríos Palo Seco y Palmilla, así como los puentes de Morrillo y Quebro, en Mariato. También se revisaron los ubicados sobre los ríos Cativé y Caté y las quebradas San Juan y San Antonio, en el sur de Soná.

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“En general, todos los puentes pueden ser utilizados, ninguno está en riesgo de colapso. Las estructuras evaluadas permanecen sobre sus bases, pese a los desplazamientos registrados en algunos de sus componentes”, afirmó Jaramillo.

Entre los trabajos previstos figura el vaciado de asfalto en el puente sobre la quebrada San Antonio. En otras estructuras se realizarán reparaciones en los accesos y se contempla el reemplazo de apoyos de neopreno, juntas y aletas que presenten daños.

El MOP indicó que las intervenciones se organizarán de acuerdo con la complejidad de las reparaciones y las condiciones particulares de cada estructura, con el objetivo de atender las afectaciones detectadas tras el movimiento sísmico.