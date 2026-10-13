Temblor en Panamá: MOP rehabilitará la vía hacia Búcaro y atiende daños en carreteras

Las intervenciones en las provincias afectadas buscan recuperar la conectividad terrestre, facilitar el transporte de productos y reducir los riesgos para quienes utilizan estas rutas, mientras avanzan las evaluaciones y soluciones definitivas en los puntos con daños.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene trabajos de limpieza, remoción de derrumbes y evaluación de estructuras viales en varias provincias afectadas por el sismo, mientras prepara soluciones definitivas para los puntos que presentan daños.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reiteró que los 7.5 kilómetros de la vía principal hacia Búcaro, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, serán rehabilitados en su totalidad. Mientras se concretan los trabajos, el tránsito se mantiene mediante un desvío provisional, aunque la carretera presenta un deterioro considerable.

En la ruta Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí continúan las labores de limpieza y remoción de derrumbes, aunque se mantiene transitable. También se realizaron trabajos de limpieza en la carretera Cambutal–Tonosí, ubicada cerca del epicentro del movimiento telúrico, para conservar la circulación vehicular.

En la provincia de Herrera, el MOP identificó ocho puntos afectados por derrumbes en caminos secundarios y trasladó maquinaria pesada para habilitar el paso durante la jornada.

Por su parte, en Veraguas se restableció la comunicación terrestre en los 80 kilómetros que conectan el distrito de Mariato con el corregimiento de Quebro y el sector de Arenas. Sin embargo, se mantienen restricciones en algunos puentes para vehículos con un peso superior a las 10 toneladas.

La reapertura de esta ruta facilita el traslado de la producción agrícola y el desplazamiento de residentes y visitantes hacia estas comunidades, que cuentan con actividad turística y productiva.

Puentes y carreteras bajo evaluación

En Los Santos, los puentes sobre los ríos Oria, en Pedasí, y Agua Buena continúan bajo evaluación técnica por los daños registrados tras el sismo. Andrade indicó que se prevé habilitar ambas estructuras durante esta semana para vehículos de hasta 10 toneladas.

Mientras tanto, la vía en Loma de Flores, distrito de Tonosí, fue reabierta al tránsito luego de los trabajos de limpieza y remoción de material. No obstante, el MOP trabaja en una solución integral para estabilizar el cerro y reducir el riesgo de nuevos deslizamientos.

En la comarca Ngäbe-Buglé, el ministro informó que se contrataron empresas para atender y reparar dos puntos afectados por el movimiento telúrico.

MOP descarta daños estructurales en la Panamericana

Andrade afirmó que la carretera Panamericana no registró afectaciones estructurales como consecuencia del sismo.

Actualmente, esta vía forma parte de varios proyectos de rehabilitación y ampliación que desarrolla el MOP en distintos tramos del país. Entre ellos figuran la rehabilitación desde Las Garzas hasta Yaviza, en Darién; la ampliación del Corredor de las Playas y la Variante Campana; el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) de la carretera Panamericana Oeste, entre Loma Campana y Santiago; y la rehabilitación del tramo Santiago–David.