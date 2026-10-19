Temblor en Panamá: Sinaproc evalúa viviendas afectadas por el sismo en zonas comarcales e insulares

La institución prevé continuar este martes las evaluaciones hacia Kankintú y Chiriquí Grande, para verificar las condiciones de las viviendas en esas comunidades.

Bocas del Toro/Las afectaciones por el terremoto del pasado 9 de octubre en las zonas comarcales e insulares recorridas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se concentran principalmente en viviendas, mientras continúan las inspecciones para determinar la asistencia que requiere cada familia.

Entre las comunidades con daños se encuentran Río Chiriquí e Isla Colón. Las autoridades trabajan junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para evaluar las residencias y establecer las necesidades de sus ocupantes.

“Las afectaciones, principalmente en viviendas. Hasta el momento no hemos tenido una afectación en el área comercial”, señaló Sandra Blake, del Sinaproc, durante el recorrido.

La institución prevé continuar este martes las evaluaciones hacia Kankintú y Chiriquí Grande, para verificar las condiciones de las viviendas en esas comunidades.

“Mañana estaremos haciendo también el recorrido hacia el lado de Kankintú hasta Chiriquí Grande”, indicó Blake.

En cuanto a los planteles escolares, explicó que las inspecciones corresponden al Ministerio de Educación.

“Los centros educativos están siendo evaluados por el Ministerio de Educación y estamos trabajando a la par con el Ministerio de Vivienda”, agregó.

Durante las declaraciones no se precisó cuántas viviendas han sido evaluadas ni cuántas presentan daños totales o parciales.

Con información de Luis Alberto Palacios.