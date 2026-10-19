Temblor en Panamá: Estados Unidos anuncia $1 millón adicional para evaluar estructuras dañadas

Este nuevo aporte se añade al compromiso inicial de $5 millones , destinado a atender las necesidades urgentes y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Estados Unidos destinará $1 millón adicional para apoyar la evaluación de estructuras dañadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, anunció el embajador Kevin Marino Cabrera. Con este aporte, el compromiso estadounidense de asistencia humanitaria asciende a $6 millones.

Los nuevos fondos permitirán a la firma estadounidense de ingeniería Miyamoto International desplegar expertos técnicos y tecnologías para inspeccionar las estructuras que el Gobierno panameño identifique como prioritarias.

Según el comunicado, las evaluaciones ayudarán a detectar riesgos estructurales, establecer prioridades para la recuperación y apoyar una reconstrucción más segura en las comunidades afectadas.

El anuncio se realizó en la Escuela Rosa María Angulo de Arce, en Tonosí, provincia de Los Santos, durante una visita del embajador Cabrera a instalaciones de salud y albergues.

Hoy aportamos otro millón de dólares, elevando nuestra asistencia humanitaria a un total de 6 millones de dólares”, expresó Cabrera.

Este nuevo aporte se añade al compromiso inicial de $5 millones, destinado a atender las necesidades urgentes y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

El embajador estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos; el director ejecutivo de Miyamoto International, Kit Miyamoto; y el director de Global Empowerment Mission (GEM), Simón Rodríguez.

Visitas al hospital de Tonosí y a albergues

Durante la jornada, Cabrera visitó el hospital rural de Tonosí, donde recibió un balance de los servicios médicos y las necesidades de la comunidad tras el terremoto.

Estados Unidos también ha financiado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para brindar apoyo logístico, incluida la instalación de una unidad móvil de almacenamiento para apoyar la atención de los pacientes del hospital, de acuerdo con el comunicado.

El diplomático recorrió además el albergue temporal para residentes de Isla Cañas en Cigua, financiado por Estados Unidos y establecido para recibir a parte de las aproximadamente 400 personas evacuadas tras el sismo.

Allí conversó con residentes y recibió información del PMA y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) sobre la atención a las familias desplazadas. También visitó el albergue de Las Flores.

Suministros y apoyo a las operaciones humanitarias

Según el balance estadounidense, la respuesta de la IFRC, financiada por Estados Unidos e implementada mediante la Cruz Roja Panameña, ha movilizado cerca de 30 toneladas métricas de suministros humanitarios.

La carga incluye 14 toneladas métricas de suministros de agua, saneamiento e higiene, además de toldas, herramientas y kits de higiene, con capacidad para atender hasta 2,000 familias en la península de Azuero.

Las reservas humanitarias financiadas por Estados Unidos y administradas por ACNUR también han permitido movilizar materiales para albergues, mantas, mosquiteros y otros artículos esenciales para aproximadamente 12,000 personas.

La asistencia incluye el despliegue de equipos de respuesta ante desastres, especialistas en búsqueda y rescate urbano, expertos en evaluación estructural y helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur.

A estas operaciones se suma el transporte de suministros de emergencia realizado por helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval, apoyados por Estados Unidos mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).