¿Cómo controlar el miedo y la ansiedad durante un sismo o una réplica?

La preparación debe comenzar antes de que ocurra una emergencia, ya que saber cómo actuar puede marcar la diferencia y ayudar a salvar vidas.

Ciudad de Panamá/Sentir temor, entrar en pánico o quedarse en estado de shock durante un sismo o una réplica son reacciones que pueden presentarse ante estos eventos. Sin embargo, los especialistas recomiendan mantener la calma, controlar la respiración y evitar actuar por impulso para afrontar la situación de manera segura.

El psicólogo Edwin Solís, del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que uno de los primeros pasos para manejar el miedo es regular la respiración y recurrir a las autoinstrucciones, es decir, reconocer lo que se está sintiendo y recordarse a sí mismo que es posible recuperar el control.

El especialista destacó que reconocer el miedo no significa dejarse dominar por él, sino identificar la emoción para responder de manera más consciente ante una situación de emergencia.

“Estos puntos son fundamentales y después de que ocurren las réplicas, es importante hacer una evaluación de cómo yo lo hice, qué hice mal, qué debo corregir. Además de eso, llenarse de información positiva y una información que nos ayude a educarnos”, indicó Solís.

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Una vez que haya pasado el movimiento sísmico, es importante verificar que se está en un lugar seguro. Para ayudar a regular la ansiedad, el psicólogo también recomendó utilizar compresas frías o sostener hielo con las manos mientras se controla la respiración, como una forma de ayudar a disminuir el estado de alerta.

La preparación también debe comenzar desde las escuelas y los hogares. En el caso de los estudiantes, el especialista señaló la importancia de enseñar desde preescolar cómo actuar ante un sismo, con el acompañamiento de los docentes y los padres de familia.

Explicarles a los niños qué es un sismo y practicar las medidas de seguridad puede ayudarlos a reconocer los riesgos y responder de forma más adecuada cuando se presente una emergencia.

Ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, Solís recordó que la prevención es fundamental. Por ello, recomendó practicar las medidas de seguridad y establecer planes familiares y laborales de emergencia que permitan saber cómo actuar y qué hacer en caso de un evento de este tipo.

La preparación, concluyó, debe comenzar antes de que ocurra una emergencia, porque saber cómo responder puede marcar la diferencia y contribuir a proteger vidas.