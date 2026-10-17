Bomberos enviarán psicólogos a cuatro zonas afectadas por el sismo

El despliegue contempla sesiones de contención emocional, evaluaciones psicológicas y acompañamiento individual y grupal, dirigidos tanto al personal operativo como al administrativo que estuvo involucrado en la atención de la emergencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un contingente de psicólogos del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá se trasladará este fin de semana a las zonas más afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, para brindar apoyo psicosocial al personal que atendió la emergencia.

La medida fue ordenada por el director general de la institución, coronel Víctor Raúl Álvarez, con el objetivo de preservar la salud mental y emocional de las unidades que enfrentaron el movimiento telúrico desde sus puestos de trabajo.

Según informó la institución, el equipo brindará atención en cuatro de las áreas más afectadas por el terremoto, donde incluso se registró el colapso de estaciones de bomberos.

El despliegue contempla sesiones de contención emocional, evaluaciones psicológicas y acompañamiento individual y grupal, dirigidos tanto al personal operativo como al administrativo que estuvo involucrado en la atención de la emergencia.

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Las autoridades bomberiles señalaron que estas acciones forman parte de la fase de recuperación emocional posterior al sismo y buscan ofrecer acompañamiento profesional a quienes trabajaron en condiciones difíciles durante la emergencia.

La iniciativa procura atender las necesidades emocionales de los bomberos y demás colaboradores que estuvieron en primera línea durante las labores de respuesta al movimiento sísmico.

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