Terremoto provoca deslave en antigua mina Remance y preocupa posible contaminación del agua

La emergencia se produjo tras el movimiento de tierra registrado en la antigua explotación minera, lo que ha llevado a las autoridades a evaluar las posibles afectaciones a los recursos hídricos de la zona.

El terremoto del pasado viernes 9 de octubre provocó un deslave de tierra en la antigua mina de oro Remance, ubicada en la parte alta de San Francisco de la Montaña, en la provincia de Veraguas, lo que generó preocupación por una posible contaminación de las fuentes de agua de comunidades cercanas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que equipos técnicos de la institución se encuentran en el área desde el domingo para tomar muestras de agua, que actualmente son analizadas en el laboratorio de Los Canelos, en Divisa.

Navarro indicó que los resultados se divulgarán una vez que se cuente con información científica verificable sobre el alcance de la posible contaminación.

Mientras se completan los análisis, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) coordinó el envío de un camión con agua embotellada para abastecer a las familias de La Gorda y otras comunidades afectadas, donde existe preocupación por el consumo de agua.

“Tan pronto estemos claros con información científica verificable, cuál fue la contaminación, la haremos pública”, manifestó el ministro.

De acuerdo con un estudio publicado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la mina ha sido explotada en periodos intermitentes, la última explotación minera se dio entre los años de 1989 a 1999 por la compañía minera Remance S.A., a través del proceso de cianuración.

Preparan acciones para controlar la contaminación

El titular de Ambiente señaló que la institución brindará el apoyo necesario para atender la situación y que será preciso elaborar un plan de acción con recursos estatales para controlar la contaminación y evitar mayores daños ambientales.

La emergencia se produjo tras el movimiento de tierra registrado en la antigua explotación minera, lo que ha llevado a las autoridades a evaluar las posibles afectaciones a los recursos hídricos de la zona.

El ministro Navarro también aprovechó la situación para insistir en la importancia de garantizar el cierre ordenado y responsable de los proyectos mineros, con medidas que reduzcan los riesgos para las comunidades y el ambiente.

Las minas se tienen que cerrar de manera ordenada. No se pueden dejar tiradas porque pasan estas cosas”, expresó.

Navarro sostuvo que lo ocurrido en Remance debe servir como una lección sobre las consecuencias que puede tener el abandono de instalaciones mineras y la necesidad de que el Estado intervenga para atender los daños ambientales.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, las autoridades mantienen la atención a las comunidades afectadas y esperan determinar con evidencia científica el impacto del deslave sobre las fuentes de agua.

El estudio publicado por Senacyt refleja que, el arsénico es el contaminante que representa el mayor riesgo a la salud humana debido a su potencial carcinogénico. Recomienda dicho análisis tomar medidas de remediación sobre la zona, de manera que el cultivo de alimentos en la misma no afecte la salud de sus moradores.