El terreno se abrió y se hundió hasta tres metros: el rastro del terremoto en la finca de Alfredo Escudero

Lo ocurrido en la finca de Escudero será motivo de estudio para los especialistas que recaban información tras el potente terremoto.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá provocó cambios importantes en la topografía de una finca del cantante de música típica Alfredo Escudero, ubicada en El Pital, área de Búcaro, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

Durante un recorrido de TVN Noticias, el señor Cedeño, uno de los trabajadores de la finca, explicó que el terreno, que antes mantenía un nivel plano, sufrió hundimientos y desplazamientos que modificaron la superficie de la finca.

Según las estimaciones preliminares, algunas partes del terreno descendieron hasta tres metros, mientras que el desplazamiento horizontal se calcula entre uno y dos metros. Personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) acudió al sitio para realizar un levantamiento topográfico y documentar los cambios registrados.

El trabajador también reportó pérdidas agropecuarias, entre ellas la muerte de un ternero que no sobrevivió tras el movimiento del terreno.

Además, indicó que cerca de Búcaro hay aproximadamente dos hectáreas que quedaron sumergidas. En otra parcela, unas 13 hectáreas fueron afectadas por agua salada, lo que comprometió los cultivos y las posibilidades de utilizar el terreno para el pastoreo de ganado.

Cedeño explicó que recuperar las áreas inundadas por el mar será difícil, debido a que el agua ya circula por esos terrenos. También señaló que otras parcelas de la finca sufrieron afectaciones por inundaciones. Las evaluaciones técnicas permitirán precisar la extensión de los daños y determinar las condiciones actuales de los terrenos afectados.

Lo ocurrido en la finca de Escudero será motivo de estudio para los especialistas que recaban información tras el potente terremoto.

Información de Luis Jiménez

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