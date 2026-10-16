Temblor en Panamá: Meduca inspecciona 49 escuelas en San Miguelito; esperan informes técnicos

La región cuenta con 50 escuelas oficiales. La única que no fue inspeccionada por el equipo regional es el Colegio Alfredo Cantón, que funciona en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, cuya evaluación está a cargo de la Universidad de Panamá, según la funcionaria.

San Miguelito/Un total de 49 escuelas oficiales de San Miguelito han sido inspeccionadas tras el sismo del pasado 9 de octubre, sin que se hayan detectado daños que obliguen al cierre completo de un plantel, según explicó Lourdes Villar, subdirectora administrativa regional del Ministerio de Educación (Meduca).

“Todos nuestros colegios hasta este momento están operativos. Lo único que estamos esperando son los informes”, expresó Villar, quien destacó que los documentos de los profesionales idóneos darán tranquilidad a la comunidad educativa.

La región cuenta con 50 escuelas oficiales. La única que no fue inspeccionada por el equipo regional es el Colegio Alfredo Cantón, que funciona en el Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), cuya evaluación está a cargo de la Universidad de Panamá, según la funcionaria.

Durante los recorridos se encontraron fisuras en algunas escuelas, rajaduras en gimnasios, lámparas desplazadas y desprendimientos de cielorrasos. Villar señaló que el personal de mantenimiento ha retirado escombros, arreglado lámparas y trabajado en la reposición de los cielorrasos afectados.

Ante las réplicas, los equipos también están regresando a los centros educativos para verificar si presentan nuevas afectaciones.

“Desde el sábado estamos en la calle. Sábado, domingo, hasta el día de hoy, hasta altas horas de la noche para sacar el trabajo y para asegurar que nuestras niñas, nuestros niños van a estar en escuelas seguras”, manifestó.

El Meduca ha señalado que los centros educativos en condiciones de retornar a clases serán anunciados mediante sus canales oficiales, a medida que se reciban los informes técnicos.

Con información de Hellen Concepción.