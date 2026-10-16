Presupuesto 2027: Comisión recomienda al MEF aumento de $199.1 millones; MOP y Asamblea encabezan la lista

Las recomendaciones pasaron a manos del Ministerio de Economía y Finanzas , que, a través del viceministro Fauste Fernández, anunció que se iban a analizar las mismas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recomendó ajustes al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 que contemplan incrementos por $199,131,000, con las mayores asignaciones adicionales para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la propia Asamblea y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Vivienda.

Según la Resolución No. 46 del 15 de octubre de 2026, leída y aprobada con 9 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones por la Comisión, las recomendaciones al proyecto de ley 644 contemplan que $104,431,000 corresponderían a funcionamiento y $94,700,000 a inversión. Estos montos constituyen los aumentos propuestos por los diputados.

El MOP encabeza los incrementos con $30 millones destinados a inversión, seguido de la Asamblea Nacional, con $23 millones para funcionamiento. Relaciones Exteriores recibiría $15 millones adicionales para funcionamiento y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, otros $15 millones para inversión.

También se recomendaron $12 millones para el Cuerpo de Bomberos y $10 millones para cada una de estas entidades: la Universidad Autónoma de Chiriquí, MiBus y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Aunque los mayores aumentos individuales corresponden a esas instituciones, la comisión planteó que la reformulación debe atender las necesidades del sector salud, debido a la alta demanda de servicios y a los recursos que requieren los hospitales para funcionar.

Las recomendaciones incluyen $5 millones adicionales para cada uno de los hospitales del Niño, Nicolás A. Solano y José Domingo de Obaldía, así como para el Instituto Oncológico Nacional, todos destinados a funcionamiento.

Para inversión se propusieron $3.65 millones para el Hospital Cecilio Castillero, en Chitré; $3.65 millones para el hospital de Ocú; $3 millones para el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago; y $2 millones para el Minsa-Capsi de Macaracas. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud recibiría $5 millones, distribuidos entre funcionamiento e inversión.

Discusión presupuestaria y las necesidades de las comunidades afectadas por el sismo

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, defendió las recomendaciones de ajuste al presupuesto de 2027 y aseguró que buscan atender necesidades institucionales y beneficiar a la población, con prioridad en salud y en las zonas afectadas por el terremoto.

“Yo quiero dejar muy claro que las recomendaciones que se han hecho son totalmente institucionales, en busca de un beneficio en la población”, expresó.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 presentado por el Ejecutivo asciende a $35,111.7 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó la propuesta ante la Comisión de Presupuesto el pasado 11 de agosto y explicó que fue elaborada con una proyección de crecimiento económico del 4%. Sobre este proyecto, los diputados plantearon las recomendaciones de ajuste.

Vásquez explicó que se incluyeron recursos para instalaciones de salud en las áreas impactadas por el sismo, entre ellas el Hospital Cecilio Castillero, el hospital de Ocú, el Minsa-Capsi de Macaracas y el Hospital Luis “Chicho” Fábrega. Señaló que se busca que el Ministerio de Salud avance en los procedimientos para intervenir infraestructuras deterioradas.

Las quejas ¿de dónde saldrán lso fondos?

La diputada de Vamos, Yamireliz Chong, cuestionó que los aumentos recomendados por $199.1 millones se financien con recursos del servicio de la deuda, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya explicado las implicaciones de ese ajuste.

“Que nosotros hagamos una reducción de casi 200 millones de dólares al servicio de la deuda para aumentarlo al funcionamiento y a la inversión de las distintas instituciones me parece un poco irresponsable”, expresó.

Chong sostuvo que hace falta conocer qué compromisos se afectarían y si la reducción tendría consecuencias sobre el pago de intereses. También cuestionó la falta de detalle sobre el destino de algunas asignaciones, entre ellas los $23 millones adicionales para la Asamblea Nacional.

“Nuestra pregunta es el detalle de adónde van esos 23 millones de dólares que se están aumentando, no está muy claro”, manifestó.

La diputada también señaló diferencias entre los montos consignados en los cuadros anexos y los mencionados en la resolución para el Ministerio de la Presidencia y Conades, por lo que pidió claridad sobre las cifras y el uso de los recursos.

Los diputados de Vamos votaron en contra de las recomendaciones. Chong, Jhonathan Vega y Luis Duke cuestionaron que se señalara el servicio de la deuda como fuente de financiamiento sin una explicación detallada, y que no se tomaran en cuenta recortes a beneficios de las autoridades, como los viáticos.

Por su parte, el diputado del PRD Benicio Robinson defendió las recomendaciones y explicó que la comisión no está devolviendo el presupuesto, sino proponiendo al Ejecutivo que tramite una adenda al proyecto que ya se encuentra en la Asamblea.

Robinson aseguró que los ajustes fueron consultados y pidió al MEF acogerlos, sin incorporar otros distintos, como sostuvo que ha ocurrido en años anteriores.

Estas recomendaciones quedaron en manos del MEF. En la Comisión se encontraba, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, quien manifestó que analizarán las recomendaciones para que el proyecto de presupuesto se apruebe antes de que finalice este mes.