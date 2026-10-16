Temblor en Panamá: Muncipio de Penonomé traslada sus servicios al gimnasio Algis Moreno tras daños

Penonomé, Coclé/Los servicios del Municipio de Penonomé serán trasladados temporalmente al gimnasio Algis Moreno, mientras se evalúan las condiciones del palacio municipal tras las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Personal de Ingeniería Municipal y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inspeccionó el interior del edificio. Según lo explicado durante el recorrido de TVN Noticias, se prevé demoler las partes de la estructura que tienen más de 100 años de construcción, mientras se determina cuáles pueden ser rehabilitadas.

La mudanza incluye documentos, mobiliario y computadoras de los distintos departamentos. El ingeniero municipal explicó que el proceso se realiza por etapas, para controlar la cantidad de personas que ingresan al inmueble.

“Lo vamos a hacer de manera no simultánea, lo vamos a hacer de manera paso por paso por departamento, de manera que nos permitan sostener un control de las personas que estén adentro”, señaló.

Para estas labores se coordinó con el Sinaproc la presencia de un paramédico y una ruta de evacuación en caso de algún incidente.

En el gimnasio se instalarán los equipos y la conexión a internet necesarios para realizar trámites como el retiro de placas, los traspasos de vehículos y los pagos en Tesorería. Aunque algunas personas ya se acercaron al lugar, al momento del reporte no se había confirmado si la atención al público comenzará el lunes o el martes.

Con información de Nathali Reyes.