Temblor en Panamá: Especialistas recopilan información sobre posibles desplazamientos y cambios en el terreno

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, señaló que, de acuerdo con el comportamiento observado en eventos sísmicos anteriores, se espera que las réplicas continúen durante uno o dos meses, aunque con magnitudes progresivamente menores y una frecuencia cada vez más espaciada.

Ciudad de Panamá/Este viernes 16 de octubre se cumple una semana desde aquel fatídico 9 de octubre a las 12:56 p.m., cuando la tierra se abrió a causa de un terremoto de magnitud 7.5.

Transcurridos 7 días, el sistema de fallas de Azuero-Soná continúa reacomodándose, un proceso que mantiene la actividad sísmica en las provincias afectadas, explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el especialista, hasta la mañana de este viernes se habían registrado más de 750 réplicas y, entre las 10:00 a.m. y el momento de la entrevista, ocurrieron otras 38.

La situación no es inusual. Luque indicó que estos movimientos forman parte del proceso de reajuste de las fuerzas geológicas que originaron el terremoto.

Según los registros del Instituto de Geociencias, las réplicas han presentado magnitudes cada vez menores.

El experto explicó que el evento estuvo asociado con un sistema de falla de rumbo o lateral, en el que un bloque de terreno se desplaza respecto a otro, con un componente vertical adicional.

Réplicas podrían extenderse por dos meses

Luque señaló que, de acuerdo con el comportamiento observado en eventos sísmicos anteriores, se espera que las réplicas continúen durante uno o dos meses, aunque con magnitudes progresivamente menores y una frecuencia cada vez más espaciada.

Como referencia, mencionó los terremotos registrados en Panamá en 1991 y 1934.

En el caso del doble terremoto de Venezuela, ya se han acumulado más de 4,000 réplicas en tres meses.

El director del Instituto de Geociencias explicó que la magnitud corresponde a la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad describe cómo se percibe y cuáles son sus efectos en un lugar determinado. Por ello, si las réplicas disminuyen en magnitud, también se espera que sean menos perceptibles.

Estudios del terreno

Además del seguimiento de la actividad sísmica, los especialistas recopilan información geológica para determinar los desplazamientos del terreno y los cambios en el relieve ocasionados por el terremoto.

Luque indicó que también se realizan evaluaciones para identificar posibles hundimientos costeros en sectores de las provincias de Los Santos y Veraguas, con el fin de establecer la magnitud de las transformaciones geomorfológicas registradas.

El especialista aclaró que otros sismos detectados en el territorio nacional, incluidos los ocurridos en Bocas del Toro y en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, corresponden a otros sistemas de fallas y no guardan relación con las réplicas del terremoto de Azuero.

Ante la continuidad de los movimientos, se reitera el llamado a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y cumplir los protocolos de desalojo establecidos para viviendas y lugares de trabajo.

Información de Yenny Caballero

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