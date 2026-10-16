Temblor en Panamá: Alcaldía de Santiago reporta 61 viviendas destruidas o que requieren reconstrucción

El alcalde Eric Jaén informó que unas 1,470 personas se han registrado en una aplicación municipal para reportar afectaciones, mientras equipos técnicos evalúan daños en viviendas y edificios.

Al menos seis infraestructuras comerciales ubicadas en la avenida Central de Santiago, provincia de Veraguas, presentan afectaciones relacionadas con la cadena de sismos que ha impactado al país desde el viernes pasado, informó el alcalde Eric Jaén. Entre las estructuras afectadas se encuentran la catedral de Santiago y el palacio municipal.

El alcalde también mencionó daños en áreas específicas de un edificio, además de afectaciones en farmacias, supermercados, un casino y otros establecimientos comerciales.

Jaén explicó que la Alcaldía mantiene coordinaciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para revisar las condiciones de seguridad de los inmuebles y las evaluaciones realizadas por ingenieros, con el objetivo de determinar si pueden operar sin poner en riesgo a la ciudadanía.

En cuanto a las afectaciones residenciales, el alcalde indicó que alrededor de 1,470 personas se han registrado en una aplicación desarrollada por la Alcaldía para reportar daños. De estas, 182 han sido atendidas, según el balance ofrecido.

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Jaén detalló que 61 viviendas están totalmente destruidas o requieren reconstrucción, mientras que otras 224 permanecen pendientes de atención.

Para avanzar con el levantamiento de información, unos 20 profesionales, entre arquitectos e ingenieros, trabajan en campo. La Alcaldía también coordina con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), cuyos trabajadores sociales participan en la verificación de los datos.

Entre las áreas con reportes de afectaciones figuran el sur de Santiago, Ponuga, Santiago Centro, La Peña y La Colorada.

El alcalde advirtió que los daños también tendrán repercusiones en la actividad económica de la ciudad. Además de los establecimientos comerciales afectados, el propio municipio enfrenta daños en el edificio donde funciona gran parte de sus operaciones.

En ese sentido, explicó que la Alcaldía analiza alternativas para reubicar sus funciones y mantener la prestación de servicios, mientras evalúa cómo las afectaciones podrían restringir sus ingresos, debido a que la institución depende de los impuestos municipales para operar.

El alcalde señaló que el municipio busca alternativas para continuar sus actividades y facilitar la recuperación de los comerciantes afectados por los sismos.

Información de Nicanor Alvarado

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