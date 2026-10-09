Temblor en Panamá: Fuerte movimiento causó daños en la Catedral y el edificio municipal de Santiago

El tráfico vehicular en la avenida Central fue cerrado mientras avanzan las evaluaciones.

El sismo registrado este viernes 9 de octubre provocó daños en varias estructuras de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, entre ellas la parroquia Catedral de Santiago y el edificio municipal, donde también funcionan oficinas del Banco Nacional de Panamá.

Imágenes captadas por TVN Noticias muestran fragmentos de la estructura de la Catedral que cayeron tras el movimiento telúrico. El área de entrada presenta daños y se realizan evaluaciones para determinar las afectaciones.

Otro de los inmuebles afectados es el edificio municipal de Santiago. La parte superior de la estructura, incluida la fachada y el área del techo, sufrió daños considerables y registró un colapso parcial. También cayó el busto de Angélico Riera, que permanecía en el lugar desde hace años.

En los alrededores del edificio quedaron escombros y materiales desprendidos. La zona, ubicada en un sector de intensa actividad comercial y bancaria, fue acordonada por las autoridades para evitar que las personas se acerquen a las estructuras afectadas.

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Veraguas y otros estamentos de seguridad se mantienen en la avenida Central de Santiago, donde realizan inspecciones de edificios y locales comerciales, además de asegurar las áreas que podrían representar un riesgo para quienes transitan o trabajan en el sector.

El tráfico vehicular en la avenida Central fue cerrado mientras avanzan las evaluaciones.

Las autoridades solicitan a la población evitar acercarse a las zonas afectadas por curiosidad y mantenerse alejada de las estructuras dañadas mientras continúan las inspecciones de seguridad.

Además, la parte superior de la torre de la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya también colapsó; además, la estructura quedó con rajaduras y una leve inclinación.

Información de Ney Castillo