Temblor en Panamá: Sinaproc reporta 2,164 familias afectadas y 506 viviendas con pérdida total

En el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, las unidades del Sinaproc permanecen en un puesto de mando instalado en las oficinas del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabilizó 2,164 familias afectadas, equivalentes a 7,480 personas, tras el sismo de magnitud 7.5, según el balance preliminar con corte a las 10:00 p.m. del lunes, divulgado en el Comunicado Oficial #9.

El reporte indica que nueve provincias registran afectaciones, mientras los equipos interinstitucionales continúan con las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), la atención a las comunidades y la coordinación de la asistencia humanitaria.

Más de 500 familias reportan pérdida total de sus viviendas

De acuerdo con el balance de Sinaproc, las afectaciones en viviendas se distribuyen en cuatro categorías: 506 familias reportan pérdida total, 507 presentan daños moderados, 776 tienen daños parciales y 375 registran daños leves o menores.

En total, las evaluaciones contabilizan 2,164 familias afectadas por daños en sus viviendas.

El informe también identifica a 31 mujeres embarazadas y 290 personas con discapacidad entre la población afectada. Las autoridades mantienen la coordinación interinstitucional para atender las necesidades de estos grupos.

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Tonosí concentra las coordinaciones de asistencia humanitaria

En el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, las unidades del Sinaproc permanecen en un puesto de mando instalado en las oficinas del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Desde este punto se coordinan la distribución y entrega de asistencia humanitaria, además del monitoreo de los ríos y el seguimiento de las condiciones en las zonas impactadas.

Más de 112 mil libras de ayuda movilizadas por vía aérea

Como parte de la respuesta, las autoridades han movilizado más de 112,270 libras de ayuda por vía aérea y más de 273 toneladas por vía terrestre. Las entregas han llegado a más de 46 comunidades afectadas.

En el levantamiento de información participan 22 instituciones, entre ellas Sinaproc, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Cruz Roja y otras entidades del Gobierno Nacional.

Sinaproc mantiene avisos por lluvias, vientos y oleajes

De forma paralela a la atención de las comunidades afectadas por el sismo, permanecen vigentes los avisos de prevención por lluvias, vientos fuertes, tormentas eléctricas y oleajes significativos en el Pacífico.

Sinaproc exhortó a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para mantenerse informada.

También pidió evitar ingresar a viviendas con daños estructurales hasta que sean evaluadas por personal competente, como medida para prevenir accidentes.

El Gobierno Nacional informó que mantiene la coordinación de las acciones de respuesta y asistencia humanitaria para atender a las comunidades afectadas y salvaguardar la vida de la población.