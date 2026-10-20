Temblor en Panamá: Inicia construcción de viviendas para afectados en comunidades de Herrera

Sobre el sistema constructivo, Villarreal explicó que las paredes se levantarán con un material conocido como M2, mientras que las fundaciones se ejecutan bajo los parámetros del Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá (REP), en su versión de 2021, según detalló.

Herrera/La construcción de viviendas para las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre comenzó en la provincia de Herrera, donde las autoridades realizan evaluaciones sociales y técnicas para determinar los daños y establecer quiénes califican para recibir este apoyo.

Desde la comunidad de El Banco, ubicada en el corregimiento Rincón Hondo, el arquitecto Roberto Villarreal, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), explicó que el proceso contempla la elaboración de fichas técnicas, evaluaciones socioeconómicas y el registro de las pérdidas ocasionadas por el sismo, tanto totales como parciales.

Las personas que perdieron sus viviendas deberán pasar por las evaluaciones correspondientes.

En los casos de familias que construyeron sus casas en terrenos de sus padres u otros familiares, Villarreal indicó que también se contempla la posibilidad de presentar derechos posesorios cuando no se cuenta con un título de propiedad.

El funcionario explicó que los registros de viviendas afectadas se actualizan diariamente y que las cifras continúan aumentando. Por el momento, no ofreció un número exacto de casas que deberán construirse en la zona.

Entre las comunidades con viviendas pendientes de evaluación, mencionó sectores de Pesé, Chitré, Los Pozos, Las Minas y Ocú.

Sobre el sistema constructivo, Villarreal explicó que las paredes se levantarán con un material conocido como M2, mientras que las fundaciones se ejecutan bajo los parámetros del Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá (REP), en su versión de 2021, según detalló.

Es un material muy resistente y la prueba es que todas las casas que hemos hecho nosotros por parte del Ministerio de Vivienda, la gran mayoría han resistido a este terremoto. O sea que nosotros estamos construyendo con un sello de calidad, le estamos dando a las personas, le estamos dando seguridad y tranquilidad", afirmó el arquitecto del Miviot.

También señaló que las empresas deben presentar pruebas de calidad del concreto y las fichas técnicas de los materiales utilizados en las obras.

El tiempo estimado para completar las viviendas es de entre 17 y 20 días, aunque el plazo dependerá de las condiciones climáticas, ya que las lluvias podrían retrasar los trabajos.

El Miviot también confirmó que se están realizando nuevas evaluaciones en viviendas que inicialmente fueron clasificadas con daños parciales, pero que pudieron deteriorarse debido a las réplicas registradas después del terremoto.

Villarreal indicó que reciben apoyo de otras instituciones, entre ellas Sinaproc, el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo, para ampliar la cobertura de las inspecciones, especialmente en comunidades donde los derrumbes dificultan el acceso.

Las autoridades han pedido paciencia a los residentes mientras avanzan las evaluaciones y se organizan las intervenciones en los sectores afectados.

Hasta el cierre de esta nota, el Miviot no detalló cuántas viviendas se contemplan construir en la comunidad de El Banco u otras zonas del distrito de Pesé durante esta primera etapa de construcción.

Asistencia para comunidades

Por su parte, el gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, explicó que desde los primeros días posteriores al terremoto se organizaron centros de acopio, voluntarios y equipos de apoyo para llevar alimentos e insumos a las comunidades afectadas.

Detalló que algunas zonas montañosas han requerido asistencia por vía aérea debido a los derrumbes que impiden el acceso terrestre. En paralelo, coordinan con el Ministerio de Obras Públicas la remoción de escombros y la habilitación de caminos.

Corro también informó que se desplegaría personal del Ministerio de Salud hacia las áreas afectadas para atender a los damnificados, llevar medicamentos y brindar apoyo psicológico.

Mientras continúan las labores de asistencia, la construcción de viviendas avanza como parte de la respuesta a las familias que perdieron sus hogares a causa del terremoto. Los informes preliminares de viviendas afectadas ascienden a más de 9 mil.

Información de Heady Leane Morán

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