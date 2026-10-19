Emiten alerta verde por lluvias en Tonosí, Soná y Mariato, zonas afectadas por el terremoto

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una alerta verde por lluvias en Tonosí, Mariato, y Soná, áreas fuertemente afectadas por el terremoto de 7.5 de magnitud ocurrido el pasado 9 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. de este lunes.

En conferencia de prensa, donde se brindan los detalles del balance actual tras el sismo, la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, explicó que esta alerta se emite con base en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Ante este escenario, Sinaproc solicitó a las instituciones mantener el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas y disponer del personal necesario para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

La medida comprende los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos. En esas zonas, las lluvias podrían ocasionar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las condiciones meteorológicas.

La subdirectora del Sinaproc, Milizy Rivera, explicó que la alerta implica el despliegue de recursos en las zonas bajo vigilancia, en coordinación con los estamentos de seguridad, los equipos científicos y los líderes comunitarios para detectar posibles riesgos y responder oportunamente.

La alerta se mantendrá mientras persistan las condiciones climáticas inestables, según la información que proporcione Imhpa. Si las lluvias se intensifican, podría elevarse a amarilla; si las condiciones mejoran, también podría ser retirada.

Rivera advirtió que las lluvias representan un riesgo adicional en comunidades que ya sufrieron afectaciones por el terremoto, debido a la posibilidad de nuevos derrumbes y deslizamientos.

Entre los puntos de atención están las zonas donde se han formado acumulaciones de agua y material desprendido de las laderas, incluidas rocas y vegetación que podrían afectar el cauce de ríos y quebradas.

El monitoreo se realiza con apoyo de las comunidades, que reportan cambios en las condiciones del tiempo mediante fotografías y videos, además de la información suministrada por los equipos de emergencia y las instituciones científicas.

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La funcionaria recordó que octubre suele registrar lluvias abundantes en Panamá, por lo que pidió a la población no bajar la guardia, incluso ante la influencia del fenómeno de El Niño.

¿Puede cambiar el nivel de alerta?

La subdirectora del Sinaproc indicó que el nivel de alerta dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Si se prevé un aumento de las lluvias o un mayor riesgo para las comunidades, la alerta verde podría elevarse a amarilla. En cambio, si los informes técnicos muestran condiciones favorables, las autoridades podrían levantarla.

Mientras tanto, las instituciones mantienen activos los protocolos de prevención y evacuación comunitaria, con atención especial a las personas que permanecen en albergues o carpas, así como a las viviendas, fincas, animales y cultivos expuestos a posibles inundaciones o deslizamientos.

Sinaproc pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente en las comunidades que coinciden con las áreas afectadas por el sismo.