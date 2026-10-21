PASE-U: El lunes anunciarán fechas para retirar las tarjetas Punch pendientes

Las tarjetas Punch pendientes de entrega serán para quienes las perdieron en desastres naturales, becarios sin PASE-U y nuevos universitarios, entre otros. Ya se han repartido 430,988 a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Ahorros anunciará el lunes 26 de octubre las sucursales y las fechas para retirar las tarjetas Punch del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) que aún no han sido entregadas, informaron ambas entidades.

Con estas tarjetas se cobra el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y los pagos de los programas de becas y asistencias económicas del Ifarhu.

Hasta la fecha se han entregado 430,988 tarjetas Punch en todo el país, según los datos divulgados.

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¿Quiénes podrán retirar las tarjetas Punch pendientes?

La nueva jornada de entrega estará dirigida principalmente a estos grupos:

Beneficiarios que perdieron su tarjeta Punch por el sismo, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Personas que no aparecían registradas en el sistema cuando se entregaron las tarjetas.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

Los acudientes extranjeros que se identifican con pasaporte no estarán incluidos en la programación que se anunciará la próxima semana. Para ellos se fijará una fecha especial de atención.

¿En qué provincias se han entregado las tarjetas Punch?

La distribución ha llegado a Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, además de Kankintú.

Además del PASE-U, las tarjetas sirven para cobrar los beneficios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros programas.

El Ifarhu y la Caja de Ahorros buscan completar así la entrega de las tarjetas pendientes para que los beneficiarios puedan cobrar a tiempo, como parte del cambio en la forma de pago de los programas que administra el instituto.