Evalúan más del 80% de las estructuras afectadas por el sismo en Penonomé

El arzobispo José Domingo Ulloa visitó la catedral de Penonomé y la parroquia San Juan Bautista de Antón. Destacó la disposición del Ministerio de Cultura para restaurar los templos patrimoniales.

Penonomé, Coclé/Más del 80% de las estructuras afectadas por el terremoto en el distrito de Penonomé ya fue evaluado por el comité provisional posísmico de Coclé, integrado por arquitectos e ingenieros que verifican las condiciones de seguridad de comercios y otras edificaciones.

Como parte de estos trabajos, el equipo se trasladó este martes al distrito de Antón para continuar las inspecciones y determinar el estado de los inmuebles tras el movimiento sísmico.

Edwin Gómez, integrante del Comité Técnico Posísmico de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), señaló que se ha dado seguimiento a más de cien solicitudes de propietarios de locales comerciales.

“Yo diría que un alto porcentaje de ellas presentan daño relativamente pequeño”, manifestó.

No obstante, mencionó situaciones de mayor complejidad, entre ellas las de los edificios de la Contraloría y del municipio.

Etiquetas para identificar las condiciones de los inmuebles

Martín Castrejón, del Comité Técnico del Ministerio de Gobierno, explicó que la mesa utiliza etiquetas verdes y rojas para identificar las edificaciones evaluadas.

“Aquí no hemos usado ni amarillo ni naranja”, indicó.

Según explicó, la etiqueta verde se coloca cuando el inmueble cumple con los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo del 14 de octubre. La roja identifica aquellos que no cumplen o presentan un grado importante de compromiso.

“Una vez ese edificio cumple con todos los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo del catorce de octubre, definitivamente se le pone la etiqueta verde”, expresó Castrejón.

Propietarios revisan sus seguros

Mientras continúan las evaluaciones, algunos propietarios de comercios revisan las coberturas de sus pólizas para conocer qué daños podrían estar contemplados y cuáles son los procedimientos para gestionar posibles reclamaciones.

Dan seguimiento a daños en iglesias de Coclé para su reparación

Por otro lado, los daños que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé y otros recintos religiosos de Coclé reciben seguimiento junto con el Ministerio de Cultura, con el propósito de realizar las reparaciones y restauraciones necesarias para que puedan reabrir sus puertas.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, recorrió las áreas más afectadas de la catedral junto con monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penonomé. También visitó la parroquia San Juan Bautista de Antón, donde se registraron afectaciones en sus estructuras.

Durante el recorrido, Ulloa expresó su solidaridad con las comunidades y destacó que la recuperación de estos espacios tiene un significado que trasciende las obras físicas.

“Es mucho más que reconstruir físicamente un templo o las casas que han sido destruidas”, manifestó.

Diálogo para las restauraciones y acompañamiento a las familias

Consultado sobre las conversaciones con el Ministerio de Cultura, el arzobispo señaló que existe disposición para restaurar los templos, especialmente aquellos que forman parte del patrimonio, y mencionó los de Penonomé, Santiago y Atalaya.

Ulloa explicó que mantienen un canal abierto de diálogo con la institución para que estos lugares puedan volver a recibir a sus comunidades. Durante sus declaraciones no precisó fechas de inicio de las intervenciones ni de reapertura.

“Es que estos edificios son la memoria histórica de lo que nosotros somos. Aquí renacimos a la vida con el bautismo, aquí nos confirmamos, aquí hemos llorado y despedido a nuestros queridos fieles difuntos. Aquí hemos compartido alegrías y esperanza”, expresó.

El arzobispo también se refirió al mensaje del papa a los obispos panameños y explicó que les pidió transmitir su cercanía y sus oraciones, además de acompañar a las personas más necesitadas tras el terremoto.

Ulloa agradeció las muestras de solidaridad de la población e insistió en mantener la unidad y el apoyo a las familias afectadas.

“Hemos vivido situaciones difíciles y de esta, con la unidad y la ayuda de todos, saldremos adelante”, dijo.

Con información de Nathali Reyes.