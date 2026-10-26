Contenido Exclusivo: Patrimonio en riesgo

El sismo afectó estructuras emblemáticas del casco antiguo de Penonomé, entre ellas la catedral San Juan Bautista y la capilla de San Antonio. Residentes, gestores culturales y autoridades coinciden en la importancia de preservar el patrimonio histórico, religioso y arquitectónico de la ciudad.

Penonomé, Coclé/Penonomé, en la provincia de Coclé, guarda entre sus calles parte de la memoria histórica de la región. Sus iglesias, edificios antiguos y espacios tradicionales han sido testigos de generaciones, costumbres y momentos que forman parte de la identidad de sus habitantes. Sin embargo, el terremoto que sacudió al país puso en evidencia la vulnerabilidad de este patrimonio y abrió un nuevo desafío: cómo recuperar las estructuras afectadas sin borrar las huellas de su historia.

Para María Teresa Quirós, penonomeña nacida en 1936, la capilla de San Antonio representa mucho más que un edificio religioso. Sus recuerdos se remontan a la infancia, cuando las personas mayores de su familia se referían al lugar como la ermita de San Antonio.

"La capillita de San Antonio por muchos años, hasta los años de mi infancia, se refería mucho a la ermita de San Antonio. Así era como la determinaban mi mamá; mis tías se referían a la ermita de San Antonio. Yo conocí la capilla como está ahora mismo, en ese lugar donde está. Yo nací en 1936, así que mis recuerdos se van para los años 40", recordó Quirós.

Tras el sismo, los daños en la capilla despertaron preocupación entre los residentes, que también buscan preservar sus elementos históricos y religiosos. Para Quirós, la esperanza es que el templo pueda mantenerse tal como lo ha conocido la comunidad.

"Seguimos adelante con la ilusión de que nuestra capillita seguirá ahí y que contaremos con el apoyo de todos para lograr eso, y sean vigilantes de que no se haga algo que cambie lo que es la capilla de San Antonio, tal y como la hemos conocido", expresó.

Gestores culturales piden participar en la restauración

La recuperación del patrimonio histórico de Penonomé no solo implica reparar los daños estructurales. También plantea interrogantes sobre cómo se tomarán las decisiones y qué criterios se utilizarán para conservar la arquitectura original de estos espacios.

La gestora cultural Emy Figueroa considera que los gestores culturales y la sociedad civil deben participar en el proceso, debido a su vínculo con la historia y las tradiciones penonomeñas.

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"Es importantísimo que tengamos participación, por lo menos los gestores culturales. La sociedad civil tiene que tener participación en la toma de decisiones de lo que se va a reconstruir o a restaurar, porque somos los guardianes de esa historia penonomeña. Somos los que vamos a escoger de ahora en adelante cómo vamos a vivir nosotros ahora con esta afectación. No podemos permitir que nos impongan un modelo que no vaya con la arquitectura de nuestra historia", dijo Figueroa.

Daños al patrimonio también afectan el turismo y la economía

Las consecuencias del terremoto van más allá de las estructuras. El cierre de espacios emblemáticos y la suspensión de actividades afectan la dinámica cultural y comercial del casco antiguo, además de generar incertidumbre entre quienes dependen de sus trabajos para subsistir.

Michelle Terrero expresó su preocupación por el impacto económico que enfrenta la población, en un contexto marcado también por las consecuencias de la pandemia.

"Nuestro sustento, porque el sustento de nosotros fue bajo. Quizás no me pasó en mi casa, pero en mi trabajo sí. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Quién nos está ayudando? Nadie nos ha preguntado cómo vamos a sobrevivir a esto. Desde una pandemia que venimos, ahora esto", manifestó Terrero.

El turismo también se ha visto afectado. La ruta turística que se buscaba implementar en el casco antiguo incluía edificios y espacios históricos que, debido a las condiciones actuales, no pueden utilizarse para los recorridos.

"La ruta turística que estábamos implementando en el casco de Penonomé no la podemos poner en práctica ahora mismo, porque todas las áreas que mostrábamos, los edificios y su historia, todos están ahorita mismo que no se pueden utilizar. Y es una lástima. Penonomé tiene mucho que contar en su historia, no podemos permitir que se pierda", destacó Figueroa.

Catedral San Juan Bautista: evalúan cómo recuperar la estructura

Entre los edificios afectados está la catedral San Juan Bautista, uno de los principales referentes religiosos e históricos de Penonomé, cuya fundación se remonta a 1581.

El párroco José Domingo Rodríguez informó que los dos campanarios resultaron afectados y que el de mayor antigüedad colapsó por completo. También indicó que se estudia la posibilidad de realizar un escaneo de la estructura para documentar cómo era el templo.

"Los dos campanarios están afectados, pero el de más antigüedad se cayó por completo, pero no se ha tirado. Están estudiando la posibilidad de hacer un escáner de lo que era la catedral; está en estudio", explicó Rodríguez.

La disponibilidad de documentos históricos podría contribuir a orientar los trabajos de recuperación. Sin embargo, el sacerdote señaló que, hasta el momento, no han visto planos antiguos de la catedral, aunque existen planos de remodelaciones y anexos realizados a lo largo del tiempo.

"Planos antiguos, por ahora, no puedo decir que no contamos. Hay planos de remodelación, planos de anexos que se han hecho, pero, en sí, planos antiguos; hasta ahora no hemos visto ninguno", agregó.

Estos son algunos de los edificios históricos afectados

El casco antiguo de Penonomé reúne inmuebles que forman parte de la memoria histórica, religiosa y comercial de la ciudad. Entre los edificios identificados en el reportaje figuran:

Catedral San Juan Bautista: fundada en 1581, es uno de los principales referentes religiosos de Penonomé.

fundada en 1581, es uno de los principales referentes religiosos de Penonomé. Museo de la Historia y Tradición: conserva piezas coloniales y precolombinas.

conserva piezas coloniales y precolombinas. Antigua Escuela de Varones: construida en 1896, albergó la Oficina de Correos.

construida en 1896, albergó la Oficina de Correos. Mercado Público: Construido en 1918, es un símbolo del comercio tradicional.

Construido en 1918, es un símbolo del comercio tradicional. Casa de don Simeón Conte: data de alrededor de 1912 y conserva elementos de la arquitectura tradicional.

La recuperación de estos inmuebles representa un desafío que requiere evaluar los daños, determinar las intervenciones necesarias y proteger los elementos que les otorgan valor histórico y arquitectónico.

Ministerio de Cultura coordina acciones para recuperar piezas patrimoniales

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, señaló que se busca avanzar en la restauración y puesta en valor de los espacios afectados. También explicó que es necesario coordinar el ingreso a las iglesias para recuperar y restaurar piezas que forman parte del patrimonio cultural de la nación.

"Con todo el apoyo de todo lo que va a ser la restauración y puesta en valor de manera expedita, ya monseñor me dio autorización para entrar. Es importante que me dé las cartas formales de las iglesias, porque, como ven, la iglesia es de la Iglesia, pero tienen monumentos históricos que pertenecen a patrimonio cultural de la nación y rescatar las piezas. Muchas personas se han llevado las imágenes para custodiarlas en sus casas. Por favor, una vez que ya entremos en materia, sí vamos a requerir que nos las autoricen a tener, para poderlas restaurar y poner en los lugares que corresponden", explicó Herrera.

El proceso también involucra a los residentes que han resguardado imágenes religiosas en sus viviendas, a la espera de que puedan ser restauradas y devueltas a los lugares correspondientes.

Jóvenes buscan preservar la historia y la fe de Penonomé

Las nuevas generaciones también expresan su preocupación por los daños y esperan que las autoridades protejan los elementos históricos y religiosos afectados por el sismo.

Nataniel Nurse destacó el valor que estos espacios tienen para quienes crecieron vinculados a la comunidad religiosa.

"Nosotros esperamos que las autoridades puedan cuidar todos estos elementos, porque es parte de nuestra historia. Nosotros, como jóvenes, también vemos ahí reflejada la fe de una comunidad que nos antecedió a nosotros", manifestó Nurse.

Mientras se evalúan las condiciones de los templos, la comunidad religiosa deberá buscar alternativas para mantener sus actividades.

"Nosotros, como Iglesia, nos vamos a tener que reinventar y buscar otros espacios momentáneos, temporales, para poder hacer nuestras actividades", puntualizó.

El terremoto dejó daños en viviendas, iglesias y edificios históricos de Penonomé. La recuperación del casco antiguo no solo está vinculada a la reconstrucción de sus estructuras, sino también a la protección de la memoria colectiva, el turismo y la actividad económica de la ciudad.

Mientras avanzan las evaluaciones, los penonomeños mantienen una preocupación común: que la restauración permita conservar el valor histórico y arquitectónico de estos espacios para las próximas generaciones.