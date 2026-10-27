Dos niños de albergues en Mariato permanecen en observación por problemas gastrointestinales

Los menores reciben atención en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega. En el albergue de Torio, residentes también reportaron padecimientos gastrointestinales entre niños y adultos mayores.

Mariato, Veraguas/Dos niños procedentes de albergues del distrito de Mariato permanecen en la sala de observación pediátrica del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, tras presentar problemas gastrointestinales.

Los menores fueron trasladados al centro hospitalario por su condición de salud. De acuerdo con el reporte, el personal médico aplica los protocolos correspondientes para este tipo de padecimientos.

Piden reforzar la higiene

Durante la atención de esta situación, se hizo un llamado a los padres de familia y al personal que apoya en los albergues a mejorar las condiciones higiénicas, especialmente en los espacios donde se preparan los alimentos.

“Este es el momento en que le tenemos que pedir y solicitar a los papás, al personal que se encuentra apoyando también, que se optimicen las condiciones de salud, las condiciones higiénicas”, indicó la funcionaria del Ministerio de Salud.

Entre las recomendaciones mencionadas están hervir el agua, dentro de las posibilidades de las familias, y lavarse las manos con frecuencia al preparar los alimentos.

Padecimientos en Torio

TVN Noticias visitó el albergue de Torio, al sur de Veraguas, donde las personas relataron que han enfrentado padecimientos gastrointestinales, principalmente entre adultos mayores y niños.

Los residentes señalaron que han recibido giras médicas en varias ocasiones para atender esta situación.

Con información de Ney Castillo.