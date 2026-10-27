Ráfagas de viento levantan carpas en Bahía Honda; mientras evacúan familias en Pixvae

El aviso se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de octubre.

La tarde de este martes se registraron fuertes vientos y oleajes en varias comunidades de la provincia de Veraguas, afectando a familias damnificadas por el terremoto del 9 de octubre que permanecen alojadas en carpas.

Una de las comunidades afectadas por las ráfagas de viento fue Bahía Honda, donde varias de las carpas instaladas para albergar a los damnificados se levantaron.

En tanto, en las zonas costeras de Gobernadora y Pixvae, el fuerte oleaje alcanzó las instalaciones más cercanas al mar.

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Como medida preventiva, en Pixvae fueron evacuadas cerca de 20 familias, según se conoció.

Ante estas condiciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por fuertes vientos en todo el país, así como por oleajes y mareas altas en el litoral Pacífico. Las autoridades recomendaron tomar precauciones tanto en las comunidades costeras como a quienes se movilizan en pequeñas embarcaciones.

El Sinaproc mantiene monitoreo en Soná, Mariato, Pixvae y Las Palmas. Personal de la institución recomendó a las personas tomar las medidas de precaución ante cualquier situación de peligro causada por las condiciones ventosas, así como los pescadoress deben estar pendiente de las condiciones del mar.

Se prevén vientos de 20 a 35 KM/H lo que podría afectar incluso a los conductores.

El aviso se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de octubre.