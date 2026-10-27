Panamá establece área protegida de más de 66 mil hectáreas de manglares en Chiriquí

Los manglares de Chiriquí representan aproximadamente el 25% de la superficie de manglares existente en Panamá, con una extensión estimada de 386 kilómetros cuadrados.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente estableció oficialmente los límites del Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, que abarcará una superficie de 66,600 hectáreas, de las cuales más de 36,973 corresponden a superficie marina y 29,626 a superficie terrestre.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.° DM-0670-2026, del 21 de octubre de 2026, publicada en Gaceta Oficial, con la que se integran los manglares de los tres distritos en una sola área protegida, bajo una categoría de manejo que busca garantizar la conservación de estos ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

De acuerdo con el documento, los manglares de Chiriquí representan aproximadamente el 25% de la superficie de manglares existente en Panamá, con una extensión estimada de 386 kilómetros cuadrados. Estos ecosistemas cumplen una función importante en la protección de las costas, la reducción de la erosión y el riesgo de inundaciones, además de contribuir a la captura y almacenamiento de carbono.

La resolución también establece una zona de amortiguamiento de 50 metros alrededor del área protegida, medida desde sus límites hacia el exterior. En esta franja se aplicará la legislación ambiental vigente hasta la aprobación del Plan de Manejo, sin que su creación modifique la tenencia de la tierra ni los derechos legalmente constituidos sobre los terrenos comprendidos en ella.

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Entre las principales restricciones dentro del área protegida figuran la tala, remoción, relleno o destrucción de manglares; la contaminación de los recursos hídricos; el depósito de desechos; la introducción de especies exóticas o invasoras y los proyectos de exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos. También se prohíben determinadas prácticas de pesca y actividades que afecten a la fauna silvestre, incluidas las tortugas marinas.

La normativa contempla excepciones para algunas actividades tradicionales. Los usuarios que históricamente hayan practicado la pesca artesanal, la pesca no comercial y la recolección de conchas, cangrejos y otras especies autorizadas podrán continuar estas labores, siempre que cuenten con los permisos correspondientes y cumplan con las disposiciones ambientales vigentes.

Para ello, la Dirección Regional de Chiriquí del Ministerio de Ambiente deberá habilitar, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, un registro de usuarios tradicionales. La inscripción permitirá iniciar el proceso para obtener las autorizaciones, pero no otorgará por sí sola el derecho a aprovechar los recursos.

La resolución establece, además, que las actividades, obras o proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental dentro del área protegida deberán contar previamente con la aprobación de viabilidad ambiental de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Los estudios correspondientes también tendrán que evaluar su compatibilidad con los objetivos de conservación y las regulaciones aplicables.

El Ministerio de Ambiente tendrá un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución, para elaborar y aprobar el Plan de Manejo mediante un proceso participativo. Este instrumento definirá las condiciones para la gestión del área, así como las zonas aptas para las actividades permitidas y los criterios para el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Según los antecedentes incluidos en la resolución, la integración busca fortalecer la conectividad ecológica entre los manglares y otras áreas de conservación, como el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, el Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja y el Corredor Biológico Altitudinal de Gualaca.

El proceso de consulta pública recibió 791 observaciones de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, gremios, organizaciones comunitarias y entidades públicas, las cuales fueron analizadas por las autoridades ambientales antes de recomendar la aprobación de la medida.

Con esta disposición, la superficie protegida que había sido declarada en 2007 por el Consejo Municipal de David queda integrada a la nueva área de recursos manejados, que establece límites georreferenciados, objetivos de conservación y reglas para la administración y el uso sostenible de los ecosistemas de manglar y las zonas marino-costeras asociadas.