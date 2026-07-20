Congreso Internacional Manglares en Panamá llama a cambiar las estrategias de conservación ambiental

Los especialistas que asisten al evento recordaron que el ecosistema de manglar actúa como una barrera natural indispensable ante los eventos meteorológicos extremos.

Ciudad de Panamá/El Congreso Internacional Manglares de las Américas ha arrancado en Panamá con un llamado urgente a cambiar las estrategias de conservación ambiental en la región.

Durante el encuentro, especialistas de diversos países evalúan el estado actual de los humedales, enfocándose tanto en los avances de recuperación como en la pérdida de cobertura vegetal debido al cambio climático.

A pesar de registrarse una leve mejoría en los ecosistemas de manglares en Panamá durante los últimos años, las autoridades locales admitieron que las tasas de supervivencia de las especies sembradas representan un desafío crítico para las políticas públicas.

"La mortalidad de los manglares es superior a lo que estamos reforestando actualmente", declaró Óscar Vallarino, viceministro de Ambiente, subrayando que es necesario optimizar la calidad de los procesos de intervención biológica para que la inversión estatal sea realmente efectiva.

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El viceministro Vallarino recordó que la nación tiene el compromiso internacional de reforestar un millón de hectáreas de cara al año 2030; sin embargo, reconoció que las métricas actuales sitúan al país todavía lejos de alcanzar este objetivo ambiental.

Vallarino instó a una cooperación estrecha con las poblaciones locales para acelerar las tareas de mitigación y mejorar la resiliencia climática comunitaria.

Los especialistas que asisten al evento recordaron que el ecosistema de manglar actúa como una barrera natural indispensable ante los eventos meteorológicos extremos, reteniendo el sedimento de las cuencas de los ríos y protegiendo de manera directa tanto la biodiversidad como las vidas humanas en el litoral.

El evento internacional se extenderá del 20 al 23 de julio con la realización de mesas técnicas de trabajo y talleres especializados. El objetivo principal es consolidar un documento marco que plantee nuevas soluciones y estrategias de rescate específicas para las zonas críticas de humedales del país, entre las que se destacan con mayor prioridad de atención la bahía de Panamá, la provincia de Darién y la península de Azuero.