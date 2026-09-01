MiAmbiente lanza plataforma digital para consultar expedientes de estudios de impacto ambiental

La entidad destacó que uno de los principales objetivos de esta herramienta es fortalecer la transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental, además de agilizar la gestión y facilitar el seguimiento de los trámites.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso en funcionamiento una nueva plataforma digital de acceso público que permitirá a los usuarios consultar y dar seguimiento a los expedientes relacionados con estudios de impacto ambiental en Panamá.

Se trata de E-SEVIA 2.0, el Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una herramienta que busca modernizar la gestión de los procesos asociados a la evaluación de los estudios de impacto ambiental y facilitar el acceso a la información.

De acuerdo con funcionarios de MiAmbiente, la plataforma permitirá la gestión, consulta y seguimiento de los expedientes y sus respectivos estudios de impacto ambiental, poniendo a disposición de los usuarios el material registrado en el sistema.

“La base de datos de este entorno digital es de acceso público, cualquier persona puede tener el acceso a los expedientes”, detalló Graciela Palacios, directora de evaluación de impacto ambiental - MiAmbiente.

Para acceder a la plataforma, los interesados deberán realizar un registro y crear un usuario y contraseña, con los que podrán ingresar al sistema y consultar la información disponible.

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MiAmbiente sostiene que la implementación de E-SEVIA 2.0 representa un avance en la digitalización de los procesos de evaluación ambiental, al permitir que la ciudadanía tenga un acceso más amplio a los expedientes y a la información relacionada con los proyectos sometidos a evaluación.

La entidad destacó que uno de los principales objetivos de esta herramienta es fortalecer la transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental, además de agilizar la gestión y facilitar el seguimiento de los trámites.

“La protección de nuestros recursos naturales continúa siendo una prioridad; la tecnología debe ayudarnos a gestionar mejor los procesos, organizar la información, facilitar el seguimiento de los expedientes y brindar mayor claridad a los ciudadanos y a quienes participan del desarrollo de proyectos en nuestro país”, indicó Maricarmen Silvera, viceministra de Ambiente.

Con el lanzamiento de esta plataforma, el Ministerio de Ambiente busca avanzar hacia una gestión ambiental más moderna y accesible, incorporando herramientas digitales que permitan a los usuarios consultar información y dar seguimiento a los procesos de manera más directa.

Con información de Elizabeth González