Conciliaciones entre consumidores y comercios superan los $12.5 millones hasta agosto, según Acodeco

La entidad destacó la importancia de que los agentes económicos mantengan una actitud responsable y receptiva ante los reclamos de sus clientes, procurando atender cada situación y ofrecer soluciones oportunas cuando estas sean posibles.

Ciudad de Panamá/Un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reveló que entre enero y agosto de 2026 se realizaron 1,332 conciliaciones entre consumidores y agentes económicos, por un monto total de $12,539,194.52. Estos procesos permitieron alcanzar acuerdos para atender las situaciones planteadas, evitando que los conflictos tuvieran que avanzar hacia otras instancias.

De acuerdo con la institución, esta cifra surge de los comercios que, ante el planteamiento de un consumidor, escuchan, analizan el caso y buscan una respuesta directa, evitando que una situación que puede resolverse mediante el diálogo se convierta en un proceso prolongado. La disposición no solo favorece al consumidor, sino que también contribuye a mantener una relación de confianza entre ambas partes.

Para la Acodeco, las cifras evidencian que la protección al consumidor también puede lograrse mediante el diálogo y la disposición de los agentes económicos a atender responsablemente las situaciones que surgen en una relación de consumo. Cuando existe voluntad de resolver, una reclamación puede encontrar una respuesta sin necesidad de prolongar innecesariamente el conflicto.

Explicó la Acodeco que la conciliación constituye una herramienta para facilitar acuerdos entre consumidores y agentes económicos, procurando que las diferencias surgidas durante una relación de consumo puedan ser atendidas de manera más ágil. La institución considera que una respuesta responsable por parte del comercio puede evitar mayores costos, tiempo y trámites para ambas partes.

Para lograr este tipo de acuerdos, a los consumidores, la Acodeco les recomienda conservar facturas, comprobantes de pago, contratos, garantías y demás documentos relacionados con sus compras, ya que estos elementos son fundamentales para sustentar cualquier reclamación y facilitar la intervención de la institución cuando corresponda.

La entidad destacó la importancia de que los agentes económicos mantengan una actitud responsable y receptiva ante los reclamos de sus clientes, procurando atender cada situación y ofrecer soluciones oportunas cuando estas sean posibles.

Resaltó además que continuará promoviendo relaciones de consumo responsables, en las que tanto consumidores como agentes económicos conozcan y cumplan sus derechos y obligaciones.

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