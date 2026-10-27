Cámara de Comercio presenta avances de sus primeros seis meses de gestión

De cara a la segunda mitad de su periodo de gestión, el gremio busca dar continuidad a los proyectos en marcha y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico nacional.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, presentó un informe sobre los primeros seis meses de su gestión, en el que destacó los avances en materia de empleo juvenil, emprendimiento, atracción de inversiones y generación de valor para los miembros del gremio.

La gestión se ha concentrado en cuatro pilares estratégicos, entre ellos el impulso a la Ley de Pasantías, una iniciativa que busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y contribuir a reducir el desempleo en este segmento de la población.

Barría señaló que, aunque se han logrado avances en la promoción de oportunidades laborales para los jóvenes, todavía queda trabajo por hacer. Según indicó, el 25% del desempleo total corresponde a este grupo de la población.

“Ir fortaleciendo el tema de las pasantías es un trabajo en proceso, no termina en seis meses. Es algo continuo. Hemos avanzado en poder generar esos empleos a los jóvenes; sin embargo, la realidad es que del desempleo total el 25% equivale a jóvenes, es decir, que hay un reto importante”, manifestó.

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El presidente de la CCIAP agregó que el gremio mantiene su compromiso con esta iniciativa, que ahora tiene rango de ley, y promueve su implementación entre sus miembros para contribuir a la generación de empleo.

Además del impulso a las pasantías, la Cámara prevé continuar desarrollando acciones para fomentar el emprendimiento, atraer nuevas inversiones al país y fortalecer los beneficios y servicios que ofrece a sus agremiados.

De cara a la segunda mitad de su periodo de gestión, el gremio busca dar continuidad a los proyectos en marcha y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico nacional, con énfasis en el fortalecimiento de las empresas y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento.

Con información de Jessica Román