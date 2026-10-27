Salsipuedes registra pocas ventas a una semana del inicio de las efemérides patrias

Los vendedores aseguran que la demanda no ha sido la esperada y señalan que la competencia de los almacenes también afecta sus ingresos.

Ciudad de Panamá/A una semana del inicio de las efemérides patrias, los comerciantes y artesanos de Salsipuedes reportan pocas ventas y una baja afluencia de compradores, pese a que los desfiles y las actividades tradicionales de noviembre se mantienen en distintas partes del país.

El movimiento que habitualmente caracteriza a este popular punto comercial de la ciudad de Panamá contrasta este año con pasillos prácticamente vacíos y vendedores a la espera de clientes interesados en adquirir indumentaria y artículos típicos.

“Antes por aquí no se podía caminar, el día de hoy esto no se entendía con tanta gente; ahora está todo desolado”, comentó uno de los comerciantes del área al describir la disminución de visitantes.

En Salsipuedes se ofrece una variedad de productos relacionados con las tradiciones panameñas, entre ellos polleras, camisillas, tembleques, sombreros, guitarras y otros accesorios utilizados durante las celebraciones patrias.

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Sin embargo, los vendedores aseguran que la demanda no ha sido la esperada y señalan que la competencia de los almacenes también afecta sus ingresos, debido a que algunos comercializan productos típicos similares.

“No estamos vendiendo nada, esto está vacío, cuando en años anteriores la gente no cabía aquí. Otra cosa que nos está dañando mucho es la venta de los almacenes; lo que nosotros vendemos aquí típico, los almacenes también lo están vendiendo”, manifestó una vendedora.

Pese al panorama, los comerciantes mantienen la esperanza de que la llegada de noviembre y la cercanía de los desfiles impulsen las compras de quienes buscan vestirse con atuendos tradicionales para participar en las actividades.

Salsipuedes es reconocido por la comercialización de productos folclóricos durante todo el año, con una mayor expectativa de ventas en los meses previos a las fiestas patrias. No obstante, esta temporada presenta un escenario distinto, marcado por el poco movimiento comercial y la incertidumbre de los vendedores, que esperan una recuperación en los próximos días.

Con información de Yiniva Caballero